Kuzma&Shaka Zulu pripremaju koncert u Boogaloou: Evo i kad

Majstori s mora ponovno se vraćaju u zagrebački Boogaloo pripremiti tulum za pamćenje. A svi znamo da kad Kuzma&Shaka Zulu sviraju da sve posjetitelje čeka obilje plesa i zabave.

Zagreb: Prva večer Antivalentinovo tuluma u Boćarskom domu | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Kuzma & Shaka Zulu eksplodirali su na domaćoj sceni 1993. singlovima “Jedna mala Iva” i Party (Ruke Gore). “Jedna mala Iva” je svega u nekoliko dana postala veliki radijski hit u Dalmaciji, a “Party” i u cijeloj Hrvatskoj. Sljedeće godine objavljuju debi album “Prva liga” koji je kroz službene I piratske kanale prodan u više od 50.000 primjeraka, a s vanvremenskim hitovima “U mojoj ulici (ne prodaje se trava)”, “Vozimo se, vozimo, “Puknuta ekipa” i “Prva liga” grupa brzo stječe ogromnu, i do danas izuzetno vjernu fan bazu.

Poslije drugog album “Lito ide mala” s kojeg su skinuti singlovi “Lito ide mala”, “Zaspala na suncu” i “Majstori sa mora” bend radi pauzu do 2003. kada izlazi izdanje “Idemo na more”, a grupa radi još jednu autorsku pauzu. Album “Di ćemo večeras” objavljen je 2010., a nakon njega uslijedili su zapaženi singlovi “Retardi sa fejsa” i “Naloži do kraja empe3”, „EO EO“. Uz ove singlove od 2011. snimili su pjesama za još skoro dva albuma ali ih nisu izdavali.Kuzma & Shaka Zulu iza sebe imaju 4 studijska albuma. Ovi su hitmejkeri u suradnji s Croatia Recordsom dobili i svoje „The Best Of Collection izdanje.

Zadar: Kuzma i Shaka Zulu nastupli na zadarskoj fešti Berekin | Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Rijetki su oni koji u 90-im godinama prošlog stoljeća nisu plesali po klubovima na pjesme 'Prva liga', 'Jedna mala Iva', 'Puknuta ekipa' ili 'Lito ide mala', a splitski dvojac, koji i dalje svira i snima nove pjesme uvijek napravi odličnu atmosferu na svojim koncertima.

Poznati po duhovitim i ironičnim tekstovima koji su se idealno uklopili u njihov pop-reggae-dance-italo disco zvuk već su gotovo tri desetljeća kultni party band sa čvrstom bazom poklonika. Izrazito su skromni i samozatajni u medijima, kako sami kažu "u antimarketingu", ali među publikom popularni toliko da godišnje, imaju oko1 00 manjih ili većih nastupa uživo.

Ovaj dvojac za čiji se nastup uvijek traži karta više, zadnjih godina pune koncertne prostore širom Hrvatske. I kako bi sa svojim hitom „Di ćemo večeras“ odmah na startu koncerta pitali publiku i povukli je u svoje plesne ritmove, ne sumnjamo da će se 08.02.2025 znati kuda se treba ići u odličan provod. Jer zna se kad ovaj dvojac svira, pjesme, plesa i skakanja ne fali.

I ovoga puta istim tempom napravit će „puknutu“ atmosferu u Boogaloo-u i dobro rasplesati publiku. .