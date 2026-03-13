Obavijesti

Kvarnerski tjedan 'Večere za 5' zatvara maserka Gordana

Foto: RTL

Domaćica priznaje da voli kuhati onda kad nije pod pritiskom i kad nije da mora nešto kuhati, a gostima će danas servirati predjelo naziva 'Nona i nono', glavno jelo 'Ća more da' i desert 'Nešto staro, nešto novo'

Gordana Dražul zatvorit će kvarnerski tjedan 'Večere za 5' te ugostiti Olgu, Lučana, Sebastijana i Vladimira u svom domu u Mošćenicama. Večerašnja domaćica završila je ekonomsku školu, ali već gotovo dvadeset godina bavi se masiranjem.

„Jučerašnji dan bi htio izbrisati iz glave, ono je bilo stvarno katastrofa“, komentirat će Lučano, reći kako se raduje današnjoj večeri kod Gordane i dodati: „Meni se sviđaju takve osobe, otvorena je i korektna“, a Sebastian zaključiti: „Ima papren karakter i odličan smisao za humor.“

Foto: RTL

Domaćica priznaje da voli kuhati onda kad nije pod pritiskom i kad nije da mora nešto kuhati, a gostima će danas servirati predjelo naziva 'Nona i nono', glavno jelo 'Ća more da' i desert 'Nešto staro, nešto novo'.

„Odlučila sam pripremiti riblji meni jer mi je logično da predstavim jela iz mjesta u kojem živim“, kaže Gordana, a Sebastian pogađa: „Definitivno će biti nešto tradicionalno.“

„Po mom guštu - jesam ja rekao da će ona to dobro napraviti“, zadovoljno je komentirao Lučano kad je vidio da će se u predjelu naći sipa, srdele i bob.

Foto: RTL

Ekipa očekuje bolji provod nego jučer, a danas će se saznati i tko je pobjednik tjedna i dobitnik glavne nagrade od 1000 eura.

Ne propustite nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.50. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Povijesno niske ocjene u Večeri za 5 kod Vladimira. Gledatelji mu pišu: Kako siješ, tako žanješ

