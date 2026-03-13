Povijesno niske ocjene u Večeri za 5 kod Vladimira. Gledatelji mu pišu: Kako siješ, tako žanješ

Vladimir Anić kuhao je četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5', a ekipu je ugostio u svom domu u Rijeci. Osvojio je povijesno niska 22 boda, za hranu svega devet bodova, a za atmosferu 13. Lučano mu je za jela dao najveću ocjenu - tri boda, a ostali su mu udijelili dvojke. I za atmosferu je Lučano bio 'najdarežljiviji' - ocijenio ju je s četiri boda.

Vladimir je goste dočekao aperitivom, a prvi su stigli Gordana i Sebastijan, dok je Lučano došao s vilama, a Olga s grabljama. Stol je bio ukrašen lišćem, no dio ekipe kritizirao je dekoraciju i nedostatak svijeća.

Predjelo nazvano “Lude gljive” nije oduševilo goste - zamjerili su nedostatak kruha i začina, kao i izgled pršuta i dekoracije.

Za glavno jelo poslužene su dvije vrste mesa s krumpirom i povrćem. Gosti su primijetili da je meso suho, a neki nisu mogli razlikovati svinjetinu od teletine. Tijekom večere Lučano je zasvirao Vladimirovu harmoniku, dok je domaćin spomenuo i stari porculanski set, u što su gosti bili skeptični.

Desert je bio voće sa šlagom, što je dio ekipe dočekao s nevjericom. Na kraju je Vladimir gostima podijelio poklone koji su ipak dobili pozitivne komentare.

Ova večera razbijesnila je i gledatelje koji su ga na društvenim mrežama 'častili' raznim komentarima.

"Ovo bi djeca u vrtiću bolje", napisao je jedan komentator.

Najviše je bilo komentara o bodovima koje je osvojio, a koji su bili veoma niski: "Dragi ljudi, iskreno previsoke ocjene ste mu dali. On ne zavrjeđuje ni -1, a kamoli 2", "Bravo ljudi... Još ste mu dali previsoke ocjene. Fuj ... Čisti zube prstima... Pa istim tim radi voćnu salatu. Fuj..Fuj...Fuj", "I to mu previše"...

Jedan komentator je poručio: "Kako su ga pročitali i ponizili", a drugi je zaključio:

"Kako siješ, tako žanješ, karma is a bi***, neka su mu napokon pokazali, nije bolje ni zaslužio!"

I drugi je gledatelj showa poručio: "E nek su mu vratili, kako se ono kaže - sve se vraća sve se plaća".

Jedan je gledatelj jednostavno zaključio: "Lik se došao osramotit, ništa drugo".

