Obavijesti

Show

Komentari 3
BEZ GREŠKE

Kylie Jenner dominira: Perje, gola leđa i milijonski brend...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Kylie Jenner dominira: Perje, gola leđa i milijonski brend...
14
Foto: Instagram

Kylie Jenner zablistala je na božićnoj zabavi svog brenda u raskošnoj pernatoj haljini. Glamuroznim izdanjem oduševila je fanove i još jednom spojila modu i beauty carstvo

Kylie Jenner, zvijezda The Kardashians i osnivačica Kylie Cosmetics, podigla je temperaturu na svojoj božićnoj zabavi u srijedu, 17. prosinca, pa  podjelila na Instagramu.

Foto: Instagram

Za slavlje svog kozmetičkog brenda 28-godišnja Kylie odabrala je pink i sivo pernatu haljinu Conner Ives, s otvorenim leđima i luksuznim detaljima na dekolteu i suknji, prenosi People.

Foto: Instagram

Video objavljen na Instagramu pokazuje Kylie kako pozira uz pjesmu RuPaula 'Call Me Mother', a u jednom trenutku se i okreće dok se čuje glas njene majke Kris Jenner koja viče: 'Kylie Jenner! Oh my God, izgledaš kao božićna vila'.

RJEČNIK BOJA Kylie Jenner i njen dečko obukli narančasto: Evo što znači kada se par nosi istu boju
Kylie Jenner i njen dečko obukli narančasto: Evo što znači kada se par nosi istu boju

Kylie je svoj kozmetički brend lansirala 2015. godine s kolekcijom ruževa i olovaka za usne, a sa samo 22 godine prodala je većinski udio Cotyju, što je brand procijenilo na gotovo 1,2 milijarde dolara. Brend je 2021. doživio veliki relaunch i proširio se na Ujedinjeno Kraljevstvo, Europu i Australiju.

FANOVI 'U TRANSU' FOTO Najuže izdanje ikad! Kylie Jenner pozirala u lateks haljini pa istaknula svoje bujne obline
FOTO Najuže izdanje ikad! Kylie Jenner pozirala u lateks haljini pa istaknula svoje bujne obline

Ovo nije prvi put da Kylie blista u spektakularnim izdanjima. U listopadu je proslavila 10 godina brenda na pop-up događaju u Los Angelesu, noseći pink latex haljinu i periku, dok su slavlju prisustvovale sestre Kendall, Kim i Khloé, majka Kris i Corey Gamble prenosi People.

Kylie Jenner and Stormi attend Kylie Cosmetics pop-up event in West Hollywood
Foto: NINO, LELE, MIHA

Kylie Jenner još jednom je dokazala da zna spojiti glamur, zabavu i promociju svog kozmetičkog carstva u jednom potezu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt
SLAVI 62. ROĐENDAN

FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt

Od fakulteta je odustao i odselio se u Los Angeles kako bi se bavio glumom, a dan danas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda.
Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...
VELIKA GALERIJA

Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...

Zaklada Ana Rukavina već 20 godina kroz glazbu i zajedništvo širi poruku nade i humanosti, a ovaj tradicionalni božićni koncert ispunio je Trg bana Jelačića u Zagrebu
Drama u Dalju! Dejan je izbacio Valentinu, a ona mu je očitala bukvicu: Nikad neće naći ljubav
'LJUBAV JE NA SELU'

Drama u Dalju! Dejan je izbacio Valentinu, a ona mu je očitala bukvicu: Nikad neće naći ljubav

A iako se sa svima srdačno pozdravila, Valentinu su tek naknadno svladale emocije i suze: Rekla mu je: 'Propustio si nešto veliko. Nikad nećemo biti srodne duše, nikad'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025