Kylie Jenner dominira: Perje, gola leđa i milijonski brend...

Kylie Jenner, zvijezda The Kardashians i osnivačica Kylie Cosmetics, podigla je temperaturu na svojoj božićnoj zabavi u srijedu, 17. prosinca, pa podjelila na Instagramu.

Foto: Instagram

Za slavlje svog kozmetičkog brenda 28-godišnja Kylie odabrala je pink i sivo pernatu haljinu Conner Ives, s otvorenim leđima i luksuznim detaljima na dekolteu i suknji, prenosi People.

Foto: Instagram

Video objavljen na Instagramu pokazuje Kylie kako pozira uz pjesmu RuPaula 'Call Me Mother', a u jednom trenutku se i okreće dok se čuje glas njene majke Kris Jenner koja viče: 'Kylie Jenner! Oh my God, izgledaš kao božićna vila'.

Kylie je svoj kozmetički brend lansirala 2015. godine s kolekcijom ruževa i olovaka za usne, a sa samo 22 godine prodala je većinski udio Cotyju, što je brand procijenilo na gotovo 1,2 milijarde dolara. Brend je 2021. doživio veliki relaunch i proširio se na Ujedinjeno Kraljevstvo, Europu i Australiju.

Ovo nije prvi put da Kylie blista u spektakularnim izdanjima. U listopadu je proslavila 10 godina brenda na pop-up događaju u Los Angelesu, noseći pink latex haljinu i periku, dok su slavlju prisustvovale sestre Kendall, Kim i Khloé, majka Kris i Corey Gamble prenosi People.

Foto: NINO, LELE, MIHA

Kylie Jenner još jednom je dokazala da zna spojiti glamur, zabavu i promociju svog kozmetičkog carstva u jednom potezu.