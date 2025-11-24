Kylie Jenner jedva je ukrotila obline u minijaturnom badiću: Golišava pozirala i pod tušem
Starleta je objavila fotografije na kojima pozira u srebrnom bikiniju, a pratitelji su hvalili njezin izgled. Lajkovi i komplimenti samo su se nizali, a Kylie je 'samo' htjela pokazati kako provodi dan
To je bila savršena nedjelja, napisala je starleta Kylie Jenner ispod seta fotografija koje je objavila i užarila društvene mreže. Pozirala je u srebrnom bikiniju u kojem je jedva ukrotila bujne grudi | Foto: Instagram