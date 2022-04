Kylie Jenner provela blagdane s obitelji, a pratitelje raznježila fotografijom novorođenog sina

Kylie Jenner (24) početkom veljače postala je mama po drugi put. Jučer je na svom instagram profilu objavila je fotografije kojima je dala do znanja kako je Uskrs provela sa svojim najbližima. Ipak, jedna je fotografija zapela svima za oko, a to je ona na kojoj njezin partner Travis Scott (30) drži novorođeng sina.

Naime, Travis i poznata članica klana Kardashian - Jenner još uvijek nisu objavili fotografiju na kojoj se vidi lice dječaka. Osim toga šokirali su javnost kada su objavili da mijenjaju ima tek rođenom sinu.

- Naš sin se više ne zove Wolf. Nismo imali osjećaj da je to on. Htjela sam to podijeliti s vama jer vidim da posvuda piše ime Wolf - napisala je Kylie svojedobno na društvenim mrežama.

Obavijest o novom imenu Kylie je na društvene mreže stavila nekoliko sati nakon što je na YouTube-u izašao novi videozapis pod nazivom 'To Our Son' kao posveta novorođenom djetetu. U manje od 24 sata video je na online platformi pregledan preko deset milijuna puta.

Najčitaniji članci