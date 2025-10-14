Obavijesti

Kylie Jenner uplovila u muzičke vode! Objavila je svoju pjesmu

Kylie Jenner uplovila u muzičke vode! Objavila je svoju pjesmu
Foto: Gonzalo Fuentes

Jedna od članica popularnog klana Kardashian-Jenner i vlasnica poznatog kozmetičkog benda odlučila se okušati kao pjevačica te snimila pjesmu

Model i poduzetnica Kylie Jenner službeno je zaplovila u glazbene vode. S dvojcem koji se krije pod nazivom 'Terror Jr' objavila je svoju prvu pjesmu 'Fourth Strike'. Kylie ovoga puta nije iskoristila vlastito ime kako bi se 'potpisala' na pjesmu, već se predstavila kroz svoj alter ego 'King Kylie'.

Svoj alter ego, Jenner je iskoristila prvi put prije više od desetljeća, a spominje se i u stihovima nove pjesme. 'Pređi crtu, mogla bih to ponoviti / Učini to namjerno samo da vidiš kako će završiti', pjeva članica klana Kardashian-Jenner te na kraju prošapće 'King Kylie'.

Foto: Instagram

Obožavatelji ove 28-godišnje vlasnice poznate linije kozmetičkih proizvoda već ranije su sumnjali kako je upravo ona glavna vokalistica dvojca 'Terror Jr.' budući da je s njima prije gotovo 10 godina surađivala na pjesmi '3 Strikes', koja se mogla čuti i u reklami za njen kozmetički brend. Unatoč tome, Jenner je objavom na Snapchatu potvrdila kako nije dio spomenute grupe.

Povodom izdavanja ovog singla, Kylie se obratila svojim pratiteljima na Instagram profilu. Uz niz fotografija od kojih su neke snimljene i u glazbenom studiju, napisala je tekst u kojem se osvrnula na glasine koje su kružile o njenom pridruživanju dvojcu prije skoro jednog desetljeća te zahvalila svim suradnicima i članovima tima. Također, podijelila je i naslovnicu singla.

Foto: Instagram

Još u ponedjeljak, poduzetnica je objavila reklamu za svoju novu liniju kozmetike pod nazivom 'King Kylie', a u njoj se u pozadini mogu čuti i dijelovi pjesme 'Fourth Strike'. Reklama ujedno služi kao nastavak na onu koja je objavljena još 2016. i u čijoj se pozadini čula već spomenuta pjesma '3 Strikes'.

POSLUŠAJTE PJESMU

