Kylie Minogue ljubila je brojne poznate frajere, a u novom je dokumentarcu otkrila i tajnu

Australska pop ikona Kylie Minogue, "princeza popa", slavi 58. rođendan, a iza sebe ima karijeru koja traje već pet desetljeća, s više od 80 milijuna prodanih ploča i nebrojenim hitovima. No, njezin život nije bio samo blještavilo pozornice. Novi Netflixov dokumentarac pruža dosad neviđen uvid u njezine najveće ljubavi, teške bitke i nevjerojatnu otpornost koja ju je definirala jednako kao i njezina glazba.

Karijera Kylie Minogue započela je daleko od glazbenih studija. Ulogom Charlene Mitchell u popularnoj australskoj sapunici "Susjedi" sredinom osamdesetih, zajedno s Jasonom Donovanom, postala je tinejdžerska zvijezda. Ta slava bila je odskočna daska za glazbenu karijeru koja je eksplodirala hitovima poput "The Loco-Motion" i "I Should Be So Lucky". Ipak, kako otkriva u dokumentarcu, ta rana slava nosila je i golemi pritisak medija, koji su često bili "nevjerojatno okrutni, grabežljivi i mizogini". Srećom, uz sebe je imala čvrstu obitelj i kolege koji su joj bili potpora u snalaženju pod svjetlima reflektora.

Javnost je oduvijek fascinirao njezin ljubavni život, koji je započeo upravo na setu "Susjeda" i nastavio se nizom veza s poznatim muškarcima, od kojih je svaka na svoj način oblikovala ženu i umjetnicu kakva je danas.

Veza s kolegom Jasonom Donovanom bila je tinejdžerska romansa iz snova koja se s malih ekrana prelila u stvarni život. Zajedno su napustili seriju kako bi se posvetili glazbi, snimivši i kultni duet "Especially For You". Iako su prekinuli 1989., ostali su dobri prijatelji, a Donovan je u nedavnom intervjuu Kylie nazvao svojom "prvom ljubavi" te se pojavljuje u dokumentarcu kako bi podijelio sjećanja na to nevino doba.

Dok je veza s Donovanom blijedjela, u njezin je život 1989. ušao karizmatični frontmen grupe INXS, Michael Hutchence. Njihova dvogodišnja veza bila je strastvena i transformativna. Hutchence ju je, kako sama kaže, potaknuo da "otkrije" tko je zapravo. U dokumentarcu se s tugom, ali i nježnošću, prisjeća tog razdoblja.

​- Bili smo dobri zajedno. Što bi bilo, kad bi bilo, kako god. Nastaviš sa životom. Ali to je definitivno bio nevjerojatan trenutak - govori Kylie, dodajući: - Vjerojatno sam tražila nešto takvo otada, i nisam to pronašla.

Prekid 1991. bio je njezin "prvi pravi slom srca". Hutchenceova tragična smrt 1997. godine duboko ju je potresla, a snimanje scena o njemu za dokumentarac bilo je iznimno emotivno, priznaje, jer tuga zbog njegova odlaska "dodaje potpuno drugu dimenziju" njezinim sjećanjima.

Nakon nekoliko kraćih veza, 2003. godine započela je vezu s francuskim glumcem Olivierom Martinezom. Njihova ljubav našla se na najvećoj kušnji 2005., kada je Kylie dijagnosticiran rak dojke. Martinez je tada otkazao sve svoje projekte kako bi bio uz nju, a ona ga je nazvala "najčasnijim muškarcem kojeg je ikad upoznala". Njegova podrška bila je ključna u njezinom oporavku. Iako su prekinuli 2007., ostali su bliski prijatelji. Kasnije je bila u dugim vezama sa španjolskim modelom Andrésom Velencosom i kreativnim direktorom Paulom Solomonsom, a kratko je bila zaručena i za glumca Joshuu Sassea.

Njezina javna borba s rakom dojke 2005. godine inspirirala je žene diljem svijeta. Njezina hrabrost potaknula je porast svijesti o važnosti redovitih pregleda, fenomen koji je postao poznat kao "Kylie efekt". Međutim, novi trodijelni Netflixov dokumentarac "Kylie" otkrio je šokantnu tajnu: pjevačica se početkom 2021. godine u potpunoj tišini suočila s drugom dijagnozom raka. Ovu bitku vodila je daleko od očiju javnosti i medija.

​- To je poput meteora koji dođe iz svemira i udari vas u glavu. I dalje ste vi, samo drugačija verzija vas, ili iduća vi - opisala je iskustvo bolesti. Potvrdila je da je sada dobro, naglašavajući važnost ranog otkrivanja i podrške koju je dobila od obitelji.

Dokumentarac "Kylie" nudi intiman portret žene iza blještavih kostima. Kroz arhivske snimke i iskrene intervjue, Kylie progovara o cijeni slave, svom statusu ikone LGBTQIA+ zajednice i o tome kako joj život, kako sama kaže, "ima smisla na pozornici". Uz seriju je objavila i novu, emotivnu pjesmu "Light Up", inspiriranu ljubavlju i podrškom koju dobiva od najbližih, posebice majke. To je pjesma o trenutku kad se osjećate izgubljeno, a netko tko vas voli "vidi u vama ono što vi ne možete vidjeti i može vas osvijetliti". Ta se ljubav, kaže, s obitelji i prijatelja prelijeva i na publiku, koja joj daje snagu da izađe na scenu čak i kad misli da ne može. Svoju filozofiju sažela je u rečenici koju često izgovori prije izlaska na pozornicu: "Pusti ljubav unutra i pusti svjetlost van". Ona je, kako je slikovito opisala, poput disko kugle. ​

- Potrebno je samo jedno svjetlo da padne na disko kuglu, a ona ga lomi i reflektira, tako da se sve što dobijem vraća naprijed i umnožava - zaključuje.