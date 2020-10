Kylie se opet zaigrala: Bolesna si, jesi li ti to sebi smanjila lice?

James Charles je našminkao Jennericu, a zatim je na Kylienom Instagramu završila zajednička fotografija na kojoj joj je lice bilo puno uže nego na snimci

<p>Najmlađa članica klana Kardashian/Jenner, <strong>Kylie Jenner </strong>(23), koja je početkom 2019. proglašena najmlađom milijarderkom na svijetu, ovih je dana naljutila svoje pratitelje na društvenim mrežama.</p><p>Predbacili su joj to što je objavila fotošopiranu fotografiju na Instagramu, gdje je prati više od 199 milijuna ljudi. Iako nije nikakva novost da najmlađa sestra<strong> Kim Kardashian West</strong> (40), ali i ostale dame iz tog realityja uređuje slike i da ih gotovo nikad ne objave bez da prođu kroz razne filtere, ovoga puta je obožavateljima prekipjelo.</p><p>Na YouTubeu su mogli vidjeti kako zaista Kylie izgleda te su joj odlučili dati do znanja da im se ne sviđa njezino ponašanje na društvenim mrežama.</p><p>Spremala se za Noć vještica s YouTuberom <strong>Jamesom Charlesom</strong> (21), a on je postupak priprema snimao i objavio na YouTubeu. Uređivao ju je šminkom s njezinim potpisom, a na početku snimke može se vidjeti kako Kylie izgleda kad uopće nije našminkana.</p><p>Charles ju je našminkao, a zatim je na Kylienom Instagramu završila zajednička fotografija na kojoj je lice mlade Jennerice bilo puno uže nego na snimci.</p><p>- Iritantno je koliko se fotošopira. Sramotno i nepotrebno - komentirala je jedna pratiteljica, dok je druga zaključila da je Kylie toliko rastegnula svoje lice da izgleda poput Mile Kunis.</p><p>- Ne izgleda poput sebe, zar je mislila da nitko neće skužiti? Pretjeruje, hoće li joj netko reći da znamo da nije takva u stvarnosti - pitali su se neki.</p>