Kris tvrdi kako je Blac Chyna prijetila da će ubiti njezinu kćer Kylie: 'Bili smo zabrinuti...'

Naravno da je bilo alarmantno, ali mi smo to zadržali u obitelji, izjavila je u četvrtak na sudu u Los Angelesu, u sporu s bivšom članicom njezinog reality showa, Blac Chynom (33), majka i menadžerica najpoznatije reality obitelji na svijetu Kris Jenner (66).

Blac Chyna, bivša djevojka njezinog sina Roba Kardashiana (35) i majka njihove kćeri Dream, prijetila je da će ubiti Krisinu kćer Kylie Jenner (24), rekao je matrijarhat obitelji Kardashian, prenosi Page Six. U to vrijeme Kylie je bila u vezi s Chyaninim bivšim dečkom, reperom Tygom.

- Živjeli su preko puta ulice i Chyna je imala malo dijete. Bili smo zabrinuti zbog situacije s Tygom - rekla je Kris te dodala da incident nisu prijavili policiji.

Chyna je dan prije Krisinog svjedočenja izjavila kako je i dalje bila u vezi s Tygom kad je on započinjao vezu s Kylie. Chyna s Tygom ima sina Kinga.

Kris nije bila presretna zbog veze Roberta i Chyne.

- Nisam imala baš nikakvu reakciju. Bilo je samo puno drame, a na to sam navikla u svojoj obitelji. To se dogodilo jako brzo i nismo znali kako će njihova veza napredovati. Nije da nisam bila zabrinuta. Imali su turbulentan odnos od samog početka, ali ja vjerujem u druge prilike i htjela sam da oni to savladaju - rekla je Kris koja je samo željela da njezin sin bude sretan.

Chyna tuži reality obitelj za 40 milijuna dolara zbog gubitka zarade i više od 60 milijuna dolara za buduću zaradu. Kako kaže, Kardashiani su upotrijebili svu moć kako bi narušili njen ugled i spriječila financijske prilike nakon što su otkazali drugu sezonu showa 'Rob & Chyna'. Obitelj je opovrgnula njezine tvrdnje.

