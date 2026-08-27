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'MORAJU BITI VEĆE'

Kylie želi još veće grudi! 'Želim da uđu u prostoriju prije mene'

Piše Maša Mai Čigir,
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Kylie želi još veće grudi! 'Želim da uđu u prostoriju prije mene'
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Foto: instagram
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Kylie Jenner je u podcastu govorila o vlastitim estetskim zahvatima te istaknula kako želi još veće grudi

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Kylie Jenner ponovno je otvoreno govorila o estetskim zahvatima te je otkrila kako je promijenila mišljenje o vlastitim grudima. Kylie je, naime, prije isticala kako joj je žao zbog povećanja grudi, no čini se kako je sad promijenila mišljenje.

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Foto: Instagram

- Želim da budu veće. To govorim svaki dan. Stalno ponavljam da moraju biti veće i primjetnije. Želim da moje grudi uđu u prostoriju prije mene - rekla je Jenner u podcastu.

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Mlada Kylie gostovala je u podcastu 'Better Half with Stas & Vic' gdje je njena prijateljica Anastasia Karanikolaou, poznatija kao Stassie, rekla kako je Kylie 'opsjednuta velikim grudima' te da zadnjih godinu dana često spominje kako želi novu operaciju grudi. No, na pitanje planira li novi zahvat prije 30. rođendana Kylie je odgovorila odrično te je istaknula kako bi prije okruglog rođendana ipak voljela probušiti pupak.

Kylie je odluku o povećanu grudi donijela već s 19 godina, a 2023. godine u reality showu 'The Kardashians' priznala je prijateljici Anastasiji da se kaje zbog te odluke. 

- Povećala sam grudi prije nego što sam rodila Stormi. Nisam tada razmišljala da ću imati dijete s 20 godina, a grudi su mi još zacjeljivale šest mjeseci nakon poroda. Imala sam predivne, prirodne grudi. Savršene veličine, savršenog izgleda. Sada bih voljela da ih nikada nisam dirala - rekla je Kylie.

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Foto: Instagram/KylieJenner

- Svima koji o tome razmišljaju preporučila bih da pričekaju dok ne dobiju djecu. Imam kćer i srce bi mi se slomilo da ona sa 19 godina poželi operirati svoje tijelo - nadodala je Kylie.

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Jenner je objasnila i kako ju je majčinstvo promijenilo te da sada ima sasvim drugačiji pogled na ljepotu i estetske operacije.

- Ona je nešto najljepše na svijetu. Želim joj biti najbolja majka i uzor. Voljela bih da sam sve napravila drugačije, jer danas na sebi ne bih ništa mijenjala - zaključila je. 

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