L. Jackson proslavio obljetnicu 'Ratova zvijezda' u Zagrebu...

Holivudski glumac Samuel L. Jackson (70) početkom svibnja je stigao u Zagreb s ekipom filma 'Hitman's Wife Bodyguard' koji se snimao u Rovinju i Rijeci, a produkcija se sada preselila u metropolu.

Samuel je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz Zagreba te se prisjetio filma 'Ratovi zvijezda' u kojem je glumio lik Macea Windua, najmoćnijeg Jedija.

- Kasnim jedan dan zbog vremena i okolnosti, ali... MAY THE FOURTH BE WITH YOU!!!!!!! Nadam ste da vam je bio dobar - napisao je glumac te odao počast kultnom filmu.

Inače, na datum 4. svibnja svi obožavatelji filma 'Ratovi zvijezda' prisjete se legendarne rečenice 'May the force be with you' u prijevodu 'Neka sila bude s tobom', koju je Han Solo rekao Lukeu Skywalkeru. Samuel u pauzama između snimanja uživa u Zagrebu pa je tako nedavno posjetio i restoran Hrvoja Šalkovića (45) koji se pohvalio fotografijom na društvenim mrežama.

Jacksonova kolegica Selma Hyek (52) slobodne trenutke iskoristila je za istraživanje istarskih krajolika. U srijedu je posjetila jedno imanje u Balama gdje je uživala u vinu. Njoj se također osoblje zahvalilo na dolasku.

- Bila nam je čast ugostiti Salmu Hayek. Hvala ti što si nas posjetila - napisalo je osoblje vinarije.

