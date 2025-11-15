Labubu stiže i na velika platna! Snimat će film o slavnoj lutkici

Popularna lutkica Labubu, koja je od početka godine zaludila cijeli svijet, uskoro će dobiti i svoj film. Sony Pictures otkupio je prava na ekranizaciju ovog kineskog brenda s namjerom da snimi dugometražni film, a potencijalno i cijelu franšizu, prenosi The Hollywood Reporter. Ovaj je projekt još u vrlo ranoj fazi te se uz njega još uvijek ne vežu neka velika glumačka ili producentska imena.

Foto: Instagram

Prema pisanju Varietyja, budući da bi razvoj ovog filma trebao trajati više godina, pitanje je hoće li ovaj brend i u budućnosti ostati ovoliko popularan i relevantan kako bi privukao zanimanje javnosti i željenu publiku.

Iako se ova zanimljiva lutkica na tržištu pojavila još prije 10 godina, popularnost Labubua porasla je tijekom zadnjih mjeseci. Radi se zapravo o krznenoj figurici s dužim ušima i oštrim zubićima. Prodaje ih kineski proizvođač igračaka Pop Mart, a ono što je zanimljivo je da ih se prodaje u kutiji na kojoj nema nikakve naznake koja od Labubu lutkica se u njoj nalazi.

Foto: INSTAGRAM

Ono što je ovom brendu pomoglo pri osvajanju tržišta zasigurno su i preporuke K-pop zvijezda. Tako je i jedna članica sastava Blackpink u jednom intervjuu ranije ove godine izjavila: 'Labubu je moja beba'. Osim nje, još su mnoge slavne osobe viđene kako ovu igračkicu u obliku privjeska nose kao modni detalj.

Tako je s njom u svibnju viđen i NBA igrač Dillon Brooks. 'Sviđaju mi se Labubu lutkice. Imam ih valjda četiri', priznao je nedavno u razgovoru za Bright Side Of The Sun dodavši: 'Sviđa mi se trend. Cool je i... um... slatko je'.

Foto: TikTok

Ovo nije prvi put da se neka igračka 'seli' u svijet filma. Tako su slavni 'legići' 2014. godine poslužili kao inspiracija za film 'The Lego Movie'. Nadalje, jedan od zasigurno najpopularnijih i najhvaljenijih filmova inspiriranih igračkama zasigurno je i 'Barbie' koji je prije 2 godine oduševio obožavatelje kultne lutke.