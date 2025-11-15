Obavijesti

Labubu stiže i na velika platna! Snimat će film o slavnoj lutkici

Piše Sara Študir,
Foto: Pinterest/Canva

Obožavatelje popularne igračke oduševila je vijest da će 'čudovište' koje je osvojilo svijet moći gledati i u kinu

Popularna lutkica Labubu, koja je od početka godine zaludila cijeli svijet, uskoro će dobiti i svoj film. Sony Pictures otkupio je prava na ekranizaciju ovog kineskog brenda s namjerom da snimi dugometražni film, a potencijalno i cijelu franšizu, prenosi The Hollywood Reporter. Ovaj je projekt još u vrlo ranoj fazi te se uz njega još uvijek ne vežu neka velika glumačka ili producentska imena.

Foto: Instagram

Prema pisanju Varietyja, budući da bi razvoj ovog filma trebao trajati više godina, pitanje je hoće li ovaj brend i u budućnosti ostati ovoliko popularan i relevantan kako bi privukao zanimanje javnosti i željenu publiku.

POGLEDAJTE SNIMKU Kruži video na kojem svećenik krsti Labubua, ljudi su zgroženi: 'Holybubu, ovo je tako krivo!'
Kruži video na kojem svećenik krsti Labubua, ljudi su zgroženi: 'Holybubu, ovo je tako krivo!'

Iako se ova zanimljiva lutkica na tržištu pojavila još prije 10 godina, popularnost Labubua porasla je tijekom zadnjih mjeseci. Radi se zapravo o krznenoj figurici s dužim ušima i oštrim zubićima. Prodaje ih kineski proizvođač igračaka Pop Mart, a ono što je zanimljivo je da ih se prodaje u kutiji na kojoj nema nikakve naznake koja od Labubu lutkica se u njoj nalazi. 

Foto: INSTAGRAM

Ono što je ovom brendu pomoglo pri osvajanju tržišta zasigurno su i preporuke K-pop zvijezda. Tako je i jedna članica sastava Blackpink u jednom intervjuu ranije ove godine izjavila: 'Labubu je moja beba'. Osim nje, još su mnoge slavne osobe viđene kako ovu igračkicu u obliku privjeska nose kao modni detalj.

GROTESKA ILI FORA? FOTO Na Emmyje banuo Labubu! Otkrili tko se krije iza kostima...
FOTO Na Emmyje banuo Labubu! Otkrili tko se krije iza kostima...

Tako je s njom u svibnju viđen i NBA igrač Dillon Brooks. 'Sviđaju mi se Labubu lutkice. Imam ih valjda četiri', priznao je nedavno u razgovoru za Bright Side Of The Sun dodavši: 'Sviđa mi se trend. Cool je i... um... slatko je'.

Foto: TikTok

Ovo nije prvi put da se neka igračka 'seli' u svijet filma. Tako su slavni 'legići' 2014. godine poslužili kao inspiracija za film 'The Lego Movie'. Nadalje, jedan od zasigurno najpopularnijih i najhvaljenijih filmova inspiriranih igračkama zasigurno je i 'Barbie' koji je prije 2 godine oduševio obožavatelje kultne lutke.

