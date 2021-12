Lady Gaga (35) je u nedavnom razgovoru za Variety govorila o snimanju filma "House of Gucci" te je otkrila da joj je zbog "tame" koju je u njezin život unijela uloga Patrizije Reggiani potkraj snimanja bila potrebna psihološka pomoć. Ranije je za Vogue ispripovijedala da se se za film pripremala pune tri godine te da potkraj snimanja ni nakon što bi se filmske kamere ugasile nije uspijevala 'izaći' iz uloge glavne protagonistice.

POGLEDAJTE TRAILER ZA FILM:

"Bit ću potpuno iskrena. Godinu i pol dana živjela sam poput nje. i punih devet mjeseci neprestano sam govorila naglaskom koji sam koristila za vrijeme snimanja", rekla je. "I kad su se kamere ugasile, ja nisam izlazila iz te uloge. Odmah sam obojila kosu i počela živijeti poput Patrizije Reggiani."

"Ili sam vrijeme provodila u svojoj hotelskoj sobi, gdje sam živjela i čitavo vrijeme govorila kao Reggiani, ili sam bila na snimanju, gdje sam opet živjela i govorila poput nje. Sjećam se da sam jednog dana u Italiji otišla u šetnju. Prije toga nisam šetala izvan seta otprilike dva mjeseca i odjedanput sam se uspaničila. Mislila sam da sam na filmskom setu", kazala je Gaga, priznavši da su joj se scene iz filma i iz stvarnog života počele isprepletati, zbog čega u jednome trenutku, pred sam kraj snimanja više nije znala što je realnost.

"Sa sobom sam, nakon snimanja kući nosila tamu jer je Patrizijin život bio mračan. Od psihologa zaposlenog na setu potražila sam pomoć. Nekako sam osjećala da to moram učiniti jer sam se osjećala sigurnije", kazala je.

No vrlo brzo Gaga dodaje da ovu informaciju ne dijeli javno da bi "veličala" svoju predanost glumi. Gaga je rekla da je ulozi u filmu "House of Gucci" pristupila jednako kao i prethodnoj ulozi u filmu "Zvijezda je rođena". U potpunosti se poistovjetila s likom, što bi moglo pojasniti zbog čega joj je bila potrebna psihološka pomoć za vrijeme snimanja. Na kraju je rekla da nije baš sve bilo tako mučno, no dodala je da je možda stiglo vrijeme da promijeni neke stvari i radi na nekoj 'lakšoj' ulozi.

"Voljela bih se okušati u nekoj romantičnoj komediji, premda je i 'House of Gucci' drama s komičnim elementima."

Dugogodišnja zagovornica brige i rada na mentalnom zdravlju, Gaga je kazala kako se nada da će njezina iskustva pomoći drugima koji se susreću sa sličnim problemima. "U redu je tražiti pomoć. Ako mislite da vam treba, ne libite se potražiti pomoć stručne osobe."