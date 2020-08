\u00a0

<p>Pjevačica <strong>Stefani Joanne Angelina Germanotta</strong> poznatija kao <strong>Lady GaGa</strong> (34) već je nekoliko mjeseci na meti kritičara zbog čudnih odjevnih kombinacija. Iako su na to već trebali naviknuti jer je i na vrlo važne događaje znala dolaziti u neobičnim izdanjima (2010. je na MTV Video Music Awards došla prekrivena sirovim mesom) izgleda da ih je 'zavarala' s nekoliko elegantnih haljina koje je odjenula na posljednjim eventima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: GaGa ima upečatljive modne kombinacije</strong></p><p>U lipnju se prošetala bez hlača i tako u prvi plan stavila svoje 'nesavršenosti' kojih se, doduše, nikad nije sramila. Ipak, zlobnici su tada došli na svoje i opleli po pjevačici. </p><p>Zbog kojeg kilograma viška kojeg je zaradila u karanteni šuškalo se čak i kako s dečkom <strong>Michaelom Polanskyjem</strong> (42) očekuje prinovu, a par to nikad nije ni potvrdio ni demantirao. Sad im je svima začepila usta novom objavom.</p><p>Na svom profilu na Instagramu pohvalila se fotografijom na kojoj pozira u kupaćem kostimu. Utegnula je svoje obline u badić te pokazala dekolte. Opuštala se na ležaljki i uživala u sunčevim zrakama. </p><p>- Kraljice, savršeno izgledaš - bio je samo jedan od komentara pratitelja, dok su se drugi nadovezali na situaciju s korona virusom i upozorili da se pripazi:</p><p>- Drži razmak i čuvaj se zaraze.</p><p> </p><p>Nakon te fotke, vjerni pratitelji odmah su zaključili kako pjevačica nije trudna jer bi se dosad trbuščić vidio još i više nego u lipnju, a njemu nije bilo ni traga. </p><p>- Ma kakva trudnoća, nije ni debela. To je bilo do kuta snimanja - zaključili su. </p><p>Dvojac se upoznao u Los Angelesu na proslavi rođendana poduzetnika <strong>Seana Parkera </strong>(40).</p><p>- Michael je stvarno jako pametan dečko, jako ozbiljan. Ljudi pričaju da ih je upoznao Sean Parker u svom domu, a bili su zajedno na ručkovima i drugim događanjima. Sean je povodom svog rođendana organizirao zabavu u svom domu u Los Angelesu u prosincu, a Gaga i Michael su bili tamo - rekao je početkom godine izvor blizak paru za američke medije.</p><p> </p><p> </p>