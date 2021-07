Pjevačica Lady Gaga (35), pravog imena Stefani Gemanota, snimljena je kako napušta svoj glazbeni studio u New Yorku u elegantnoj crnoj haljini s zanimljivom parom cipela.

Peta čizama s platformom dizajnirana je s uskom potpeticom straga, s oblim vrhom i nešto vezica na prednjoj strani. Gaga je izgled usavršila s crnom četvrtastom torbicom i 'oversized' sunčanim naočalama.

U nedavnom posjetu svom rodnom gradu objavila je par fotografija na kojima nosi elegantnu crnu haljinu do poda s zlatnim gumbima i zlatnom kopčom na pojasu, a u pozadini se vidi Empire State Building.

- Nema većeg srca od ovog - napisala je u opisu fotografije.

Pjevačica se trenutno nalazi u Velikoj Jabuci gdje se priprema za nastup s legendarnim pjevačem Tonyjem Bennetom (94) koji će se održati u Radio City Music Hall 3. i 5. kolovoza.

To će joj biti prvi nastup nakon što je zvijezda u svibnju proslavila desetu godišnjicu svog drugog studijskog albuma 'Born this way'. Za godišnjicu, Gaga je izdala novo izdanje istoimene pjesme s albuma s pjevačima Ben Prattom, Kylie Minogue, Orville Parker...

- Hvala svakom nevjerojatnom umjetniku koji je iznova zamislio pjesmu Born This Way! Hvala malim čudovištima što ste nastavili graditi našu zajednicu ljubavi, prihvaćanja i dobrote u proteklih 10 godina. Jako sam zahvalan svakom od vas. Radujte se i volite sebe danas, jer dušo, takva si rođena - napisala je pjevačica na Instagramu.

Za Gagu je ova godina bila prilično uspješna. Nakon što je nagrađena Oscarom za najbolju pjesmu 'Shallow' u filmu 'Zvijezda je rođena', Gaga će se pojaviti u filmu Ridleya Scotta (83) 'Gucci House' kao Patricia Regiani, bivša supruga Maurizia Guccija, šefa modne kuće Gucci.

Film govori o burnom braku i razvodu para, a Patricia je naručila ubojstvo svog supruga Maurizia kojeg će igrati holivudska zvijezda Adam Driver (37). Nadimka 'Crna udovica', Patrizia je osuđena za zločin u siječnju 1997. godine i odslužila je 18 godina zatvora. Premijera filma bi trebala biti 24. studenoga, a kolege na filmu će im biti zvijezde Jared Leto (49), Salma Hayek (54) i Al Pacino (81).