Lady Gaga u tajnosti priprema najveći projekt u karijeri: Hoće li ponovno posjetiti i Hrvatsku?

Za neke je čudna i bizarna, za neke izvanserijska glazbenica i kraljica showbiznisa, ali Lady Gaga (38) sigurno je jedna od umjetnica koje intrigiraju publiku i kritičare. Njezini nastupi su specifični, prepuni plesnih elemenata, obiluju najnovijom produkcijom i osmišljeni od prve do zadnje stotinke, a takva je bila i njezina posljednja, sedma svjetska turneja, pod nazivom The Chromatica Ball.

Čini se kako je to bilo samo "zagrijavanje" Gage i njezina tima za nadolazeće uspjehe jer su u planu novi, još bolji koncerti.

- Live Nation već pregovara s velikim stadionima, a oni žele nešto monumentalno, oko 50 datuma diljem svijeta. 'Chromatica Ball' je bio samo test za ono što Gaga uistinu želi postići u smislu globalnih nastupa - rekao je dobro obaviješten izvor koji je prognozirao i koncerte Adele u Münchenu.

- Trenutno istražujem vrstu umjetnosti intenziteta i mislim da je umjetnost intenziteta zapravo počela tijekom ove turneje. Ali još nisam završila s tim - rekla je Gaga prije nekoliko mjeseci, piše Elle.

Najpopularnija "lady" na svijetu na pozornicu će se vratiti, valja pretpostaviti, tek nakon objave sedmog studijskog albuma, "LG7", koji je najavila prije nekoliko mjeseci.

- U studiju sam svaki dan. Napisala sam toliko pjesama, producirala sam toliko pjesama, a to nije ništa slično onome što sam ikad prije učinila. Volim razbijati žanrove i volim istraživati ​​glazbu. Ima nečeg stvarno lijepog u spoznaji da ćeš biti voljen bez obzira na to što radiš - kaže Gaga.

Uvertira u njezinu novu eru bila je pjesma "Die With a Smile", koju je snimila s popularnim Brunom Marsom. Tajnovita glazbenica još šuti o turneji i datumu izlaska albuma, no svjetski mediji prenose da će novu ploču izbaciti u veljači 2025., a Hrvati i dan danas pamte njezin spektakl u Areni Zagreb 2010. u okviru tadašnje turneje The Monster Ball Tour. Tko zna, možda se i glavni grad Hrvatske ponovno nađe na listi gradova u kojima će nastupiti ova pop ikona.

