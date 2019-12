Lakša za 40 kila: Nina odjenula haljinu s maturalne iz 2010.

Kako mi stoji moja maturalna haljina nakon 9 godina??? 👗👗👗🙈🙈🙈 Gledajte večeras RTL Direkt i vidjet ćete sami! Gost RTL Direkta je i Roko - pobjednik 4. sezone Života na vagi! 💋💋💋 ps- @matijavuica hvala ti što si mi sa 18 godina pristala sašiti haljinu po mjeri i omogućila da se osjećam kao princeza bez obzira na tadašnje kile! 🤗👗🙌🏻👸🏼🙏🏻

A post shared by NinaK 🙏🏻 *NMK* (@nina_martina_korbar_) on Dec 10, 2019 at 7:04am PST