Lamar: 'Budim se u nadi da ću se pomiriti s Khloe Kardashian'

Košarkaš Lamar Odom (39) se još uvijek nada kako postoji šanse za ljubav između njega i Khloe Kardashian (34). Za nju nema ništa drugo osim ljubavi. Bio je gost u emisiji 'The Jenny McCarthy Show' i razgovarao s voditeljicom Jennom McCarthy (46).

- Ljubav je čudna - odgovorio je Odom na pitanje voditeljice o tome zašto su se tako brzo vjenčali, samo nakon nekoliko mjeseci veze.

Objasnio je kako voli obitelj svim srcem i da je Khloe ona prava.

- Nešto ću reći. Volim svoju obitelj svim srcem, ali znao sam da je ona prava, jer mi nitko nije mogao reći da se ne vjenčavam s njom - kaže Lamar. Dodaje da mu nitko nije smio reći takvo nešto jer bi ga on jednostavno isključio iz života.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Bilo bi mi stvarno lako reći: 'U redu, nikada me više nemoj zvati'. Tako je bila naša ljubav snažna - objasnio je Odom.

Jenny ga je upitala i da li je Kardashian prava ljubav njegova života.

- Da - odgovorio joj je Lamar i tako potvrdio da još uvijek voli bivšu suprugu.

Foto: /Press Association/PIXSELL

McCarthy je razgovarala s njim i o mogućnosti pomirenja između bivših te ga pitala što misli o tome.

- Ne znam, vjerojatno biste je morali pitati. Budim se nadajući se tome - rekao je košarkaš i demantirao navode o tome da su potpisali sporazum o povjerljivosti dok su bili zajedno, već da su vjerovali jedno drugom.

Kardashiani nisu imali komentara.

Foto: Donna Ward/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, Lamar je napisao memoare pod nazivom 'Darkness to Light' koji donose detalje o njegovoj ovisnosti o seksu. Spavao je više od dvije tisuće žena.

- Bio sam opsjednut seksom toliko dugo da se ni ne sjećam. Ovisnik sam. - rekao je Lamar.

Foto: Tony/Press Association/PIXSELL

Dok je bio s Khloe u braku spavao je s drugim ženama. Khloe je naposljetku otkrila da ju je varao.

- Bio sam šokiran i osramoćen. Htio sam vratiti vrijeme natrag. Htio sam to prikriti, ali to je bio tako bolestan grijeh da mi je bilo teško sakriti to. Imam problem - zaključio je Lamar.