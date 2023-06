Lana Gojak Bajt pokrenula svoj podcast, a Sara Stanić blista u trudnoći: 'Već čitamo naglas'

Brojna poznata lica okupila su se u Botaničkom vrtu Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu i objasnila koliko je važno čitati djeci. Predstavljen je nacionalni program poticanja čitanja djeci od najranije dobi pod nazivom 'Rođeni za čitanje'. Njega provode Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom zdravstva, uz podršku Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu i pedijatriju te Hrvatskog pedijatrijskog društva.

Poznatim roditeljima i onima koji će to tek postati, pridružio se voditelj i komičar Mario Petreković (50), ponosni otac dviju djevojčica koji ritual čitanja ne preskače.

- Svako dijete zaslužuje da mu mama, tata, pas i kravata čita naglas priču. Najbolje doma, da nije baš u kafiću. Naravno, i baka i djed mogu glasno čitati bez brige - poručio je.

- Od najranije dobi čitati se mora, čitanje glasno, da budemo na jasno, djetetu je vrhunska fora. I ostala rodbina djetetu čitati može glasno, i to čim prije, nikad nije kasno. Ako se pitanje nameće, je li ujutro ili navečer, uopće nije bitno, glasno čitanje – u roku pod hitno - objasnio je Mario, a da je čitanje važno složila se i glumica Sara Stanić (38) koja svoju bebu tek očekuje.

- Čitanjem se, vjerujem, razvija znatiželja, prije svega, ali i ljubav, empatija, veselje te otvorenost prema novom i drugačijem, i drugačijima od nas. Ne čitamo zato da bismo iznova vidjeli puno istih stvari. Za to postoje društvene mreže. Mi smo već u trudnoći počeli s čitanjem naglas, a svakako ćemo nastaviti kad se beba rodi - otkrila je, a svojoj kćeri od najranije dobi čita i njena kolegica Ana Vučak Veljača (36).

- Juli je od rođenja okružena slikovnicama, a danas je s nepune dvije i pol godine prava mala ljubiteljica knjiga. U svojoj sobi ima malu biblioteku i sama bira, uzima i vraća slikovnice. Traži nas da joj čitamo, a kako im sadržaj već poznaje, počela se i sama zabavljati uz knjigu i prepričavati nam radnju - rekla je glumica.

- Čitati sam joj počela vrlo rano na savjet bake, bez puno razmišljanja, više igre radi i ispunjavanja vremena, ali već sada vidim kako joj je druženje s knjigama zabavno i prirodno okruženje i to me baš veseli - dodala je Ana.

Ivana Jurić, slikarica i majka trogodišnjeg dječaka objasnila je kako je već i u trudnoći čitala svome sinu.

- Knjige i Bobby se 'druže' otkad je bio malen poput graška, skriven od vanjskog svijeta. Čitala sam mu svakodnevno bez obzira na to što još nije bio u mom naručju. Taj intimni ritual njegujemo i danas… S užitkom mu čitam knjige i on upija svaku pročitanu rečenicu. Uvodeći ga u svijet knjiga s ljubavlju, one su postale neizostavan element njegovog propitkivanja, učenja i igre - poručila je i dodala kako su mu one pomogle.

- Osim što su mu obogatile vokabular, knjige su mu i rasplamsale maštu, proširile unutarnji svijet i potaknule ga da i sam počne slagati vlastite mini priče. U našem domu knjige nas ujutro razbude, umire nakon stresnih trenutaka, zabave za vrijeme ručka i uspavaju na kraju dana - zaključila je Ivana.

Ekipi se pridružila na predstavljanju programa i glumica Lana Gojak Bajt (39) koja je nedavno pokrenula podcast 'Mame Kod Lane' u kojem će ugostiti osobe iz javnog života s kojima će se dotaknuti teme roditeljstva. Već su joj se pridružile kolegice Mariju Jerneić, Marijanu Mikulić i glazbenicu Anu Rucner.

Inače, ministarstvo kulture i medija tiskat će i dostaviti u 249 pedijatrijske ordinacije u Hrvatskoj slikovnice za svako dijete, ukupno četiri slikovnice do djetetova polaska u školu. Sustav podrške i promidžbe čitanja od najranije dobi uz aktivnu ulogu pedijatara uključuje 873 dječja vrtića i 1127 područnih vrtićkih objekata, 232 knjižnice, 33 rodilišta i volontersku mrežu.