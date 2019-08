Lana Gojak: 'Putovali smo po Italiji pa smo se usput vjenčali'

Planirali smo putovanje po Italiji, a onda došli na ideju da se usput i vjenčamo. Prezadovoljna sam, ispričala je za 24sata Lana Gojak (35).

Glumica poznata po ulozi neugledne, ali obrazovane i inteligentne Nine Brlek iz serije “Ne daj se, Nina” vjenčala se u ponedjeljak u Trstu u Italiji za redatelja Sinišu Bajta (43). Na slavlju su bili roditelji i njihovi najbliži prijatelji. Kako nam je ispričala, nekoliko vrlo dragih ljudi nije moglo doći jer se u kratkom roku nisu mogli organizirati, ali bili su s njima u srcu. Naime, sve se odigralo u malo više od mjesec dana. Datum su dobili dva tjedna prije vjenčanja. S obzirom na to da znamo da za rješavanje birokratskih pitanja treba puno strpljenja i vremena, Lana i Siniša su imali sreće.

- Veliko hvala Generalnom konzulatu RH u Trstu na velikoj pomoći u organizaciji i ostvarenju ove naše sulude ideje ‘preko noći’! Dobili smo podršku u rješavanju svih birokratskih pitanja. Bez njih to ne bi bilo moguće u tako kratkom roku - rekla nam je Lana. Pohvalila se fotografijom ženskih i muških cipela te same sobe u bijeloj haljini s buketom, a potom i s novopečenim suprugom. Ispričala nam je zašto su se odlučili baš za vjenčanje u Trstu.

- Odluka je pala za Trst jer je lijep i romantičan grad, dovoljno blizu Zagreba i moje rodne Pule, pa su gosti mogli skočiti na izlet - kaže Lana. Na svadbu je pozvala kolegicu Anu Maras Harmander (38) i Rominu Vitasović Lučić, koja joj je bila i vjenčana kuma.

Sve je bilo idilično. Poslužilo ih je lijepo vrijeme, bili su opuštena atmosfera i ljubav u zraku. Za, kako ga nazivaju, najvažniji dan u životu svake djevojke, Lana je odabrala vjenčanicu koju je izradila Marina Matić iz butika “Larie”. Ona je znala da se par planira vjenčati jer su o tome pričale prije godinu dana, ali se nije znao točan datum. Kad su ga saznali, Lana ju je nazvala i rekla: “Ljube, trebam vjenčanicu za sedam dana!”.

- Odmah idući dan sam se ‘bacila’ na izradu. Lanu poznajem pet godina, od prvog dana smo se nekako zavoljele i sad smo baš prave prijateljice. Znam joj dušu. Njezina je želja bila da haljina bude kratka, a sve ostalo je prepustila meni - priča nam Marina. Haljina je ručni rad, onako “iz glave”, na jedno rame i od sedam vrsti čipke. Siniša i Lana slučajno su se upoznali, i to dok se ona useljavala, a on iseljavao iz podstanarskog stana.

- Odmah je zaiskrilo između nas, ali spojili smo se nekoliko godina poslije. Naletjeli smo jedno na drugo tijekom izlaska, pozvao me na izložbu i to je bilo to - otkrila je Lana svojedobno.

Par će nakon vjenčanja uhvatiti nekoliko dana za sebe i otići na put po Italiji. Nakon toga se moraju vratiti svakodnevnim radnim obvezama, ali ovoga puta kao bračni supružnici.