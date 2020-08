A post shared by ZS\u039b ZS\u039b (@zsazsa_music) on Aug 14, 2020 at 11:40am PDT

<p>Pjevačica <strong>Lana Jurčević</strong> (35) odmara u Opatiji s dečkom <strong>Filipom Kratofilom</strong>. Iako je par u vezi tri godine, Lana rijetko objavljuje zajedničke fotografije no sada je odlučila napraviti iznimku jer slave godišnjicu. Par se odmarao na ležaljkama kraj hotelskog bazena.</p><p>- Moj najbolji prijatelj - komentirala je pjevačica, a Filip joj je uzvratio 'Volim te'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju La Lana</strong></p><p>Jurčević je ranije rekla kako se njezin dečko ne voli javno eksponirati. </p><p>- On je muškarac s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida - rekla je nedavno Lana za<a href="https://story.hr/Celebrity/a139748/Lana-Jurcevic-za-Story-Moj-decko-ne-voli-Lanu-koju-javnost-zna.html" target="_blank"> Story</a>.</p><p>Inače, Filipov brat blizanac <strong>Antonio</strong> u vezi je s pjevačicom <strong>Jelenom Žnidarić</strong>, poznatijom kao <strong>Zsa Zsa</strong> (26). Njihovi roditelji vlasnici su popularnog restorana na Sljemenu. </p><p> </p>