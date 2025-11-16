Lana Jurčević je trudna: Objavila je video pozitivnog testa

Naša pjevačica Lana Jurčević je trudna. Sretnu vijest podijelila je na svom Instagram profilu, objavivši video pozitivnog testa na trudnoću, javlja Index.

U komentarima su odmah počele pristizati čestitke pratitelja.

"Čestitam od srca", "Joj, divna vijest, čestitam i uživaj u svemu", "Hvala Bogu, čestitam", pisali su joj iznenađeni pratitelji.

Lana je tu vijest objavila samo tjedan dana nakon izlaska nove pjesme 'Dio mene' koja priča o njenoj borbi u trudnoći i svemu što je prošla da bi danas imala zdravu djevojčicu.