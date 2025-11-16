Obavijesti

PRISTIŽU ČESTITKE

Lana Jurčević je trudna: Objavila je video pozitivnog testa

Lana Jurčević je trudna: Objavila je video pozitivnog testa
Pjevačica Lana Jurčević na svom je Instagram profilu podijelila sretne vijesti, objavivši video pozitivnog testa za trudnoću

Naša pjevačica Lana Jurčević je trudna. Sretnu vijest podijelila je na svom Instagram profilu, objavivši video pozitivnog testa na trudnoću, javlja Index.

U komentarima su odmah počele pristizati čestitke pratitelja. 

"Čestitam od srca", "Joj, divna vijest, čestitam i uživaj u svemu", "Hvala Bogu, čestitam", pisali su joj iznenađeni pratitelji.

Lana je tu vijest objavila samo tjedan dana nakon izlaska nove pjesme 'Dio mene' koja priča o njenoj borbi u trudnoći i svemu što je prošla da bi danas imala zdravu djevojčicu.

