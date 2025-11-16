Pjevačica Lana Jurčević na svom je Instagram profilu podijelila sretne vijesti, objavivši video pozitivnog testa za trudnoću
PRISTIŽU ČESTITKE
Lana Jurčević je trudna: Objavila je video pozitivnog testa
Čitanje članka: < 1 min
Naša pjevačica Lana Jurčević je trudna. Sretnu vijest podijelila je na svom Instagram profilu, objavivši video pozitivnog testa na trudnoću, javlja Index.
U komentarima su odmah počele pristizati čestitke pratitelja.
"Čestitam od srca", "Joj, divna vijest, čestitam i uživaj u svemu", "Hvala Bogu, čestitam", pisali su joj iznenađeni pratitelji.
Lana je tu vijest objavila samo tjedan dana nakon izlaska nove pjesme 'Dio mene' koja priča o njenoj borbi u trudnoći i svemu što je prošla da bi danas imala zdravu djevojčicu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku