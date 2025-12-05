Obavijesti

O BRAKU, GODINAMA I TRUDNOĆI

Lana Jurčević nasmijala fanove: 'Sve me toliko boli, da imam osjećaj kao da sam u penziji'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Lana Jurčević nasmijala fanove: 'Sve me toliko boli, da imam osjećaj kao da sam u penziji'
Foto: Instagram

Pjevačica i poduzetnica u najnovijoj objavi, vjerne pratitelje oduševila je svojim već dobro poznatim humorom, a uz video je dodala i iskren opis

Lana Jurčević (41) razveselila je svoje pratitelje na Instagram profilu. Naime, pjevačica i poduzetnica objavila je video u kojem se, ispijajući mlijeko, ponovno našalila na svoj račun. Kao i u posljednjih nekoliko dana tema su joj bile godine, trudnoća i brak.

- Nama ‘starima’ treba mlijeko jer...Koljena škripe kao vrata od podruma. Kičma se javlja prije budilice. A vid…Pa vidimo samo ono što želimo vidjet. Ali smo barem mudri - započela je Lana. 

 - Koliko ti imaš godina - dodala je Lana, sinkronizirajući komični audiozapis u kojem muški glas postavlja pitanja o godinama i bračnom statusu. 

- Četrdeset i dvije - uzvratila je Jurčević, pri čemu su se u pozadini čuli i komentari o (ne)isplativosti udaje.

- Ima pravo. Ionako me sve boli kao da sam u penziji. Jedva sam se iskoprcala s ovim trbuhom danas iz kuće za intervju i konferenciju - nadovezala se Jurčević, kojoj su se u komentarima javili vjerni pratitelji.

'A nisi ti za baciti. Ima još nešto od tebe',  'Prelijepa si', 'Dok sad klekne da to promijeni', To mačko. Samo jako. Uživaj za dvoje...Troje ...Koliko god.Nemaš se što kome pravdati. Ti si na prvom mjestu', pisali su joj. 

Podsjetimo, pjevačica je ranije otkrila da uživa u drugoj trudnoći, a nedavno se našalila i na vlastiti račun objavivši video u kojem se vidi trbuščić te je postavila dva pitanja na koja svakodnevno mora odgovarati.

Foto: bravo!

