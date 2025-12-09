Lana Jurčević o trudnoći: 'Koliko ja drmam po sarmama. Ja ne mogu to sebi uopće objasniti'

Nakon emotivnog povratka na glazbenu scenu, Lana Jurčević živi jedno sasvim novo, intimnije poglavlje. Iako su reflektori i pozornica i dalje dio njezina života, danas joj dani započinju puno tiše, uz smijeh, zagrljaje i male rituale s kćeri Maylom. Kako je otkrila za InMagazin poseban datum u njezinu životu zauvijek će imati dvostruko značenje. Naime, na dan kada je objavila pjesmu 'Dio mene', dogodio se trenutak koji nije mogla isplanirati.

- U tom momentu kako smo mi komentirali kako je prošla premijera,što treba i ja kažem: 'Cure, upravo prvi put bebu osjećam u trbuhu' - otkrila je Lana te dodala: 'Onda one vrište. Ja vrištim.'

Emocije su još jače jer je pjesmu posvetila upravo Mayli, svojoj najvećoj obožavateljici.

- Prvo joj je bilo jako čudno da mene vidi na nekom ekranu. Točno sam vidjela da je bila totalno u šoku, do toga da slušamo pjesmu 100x dnevno. Ja to ne mogu nikome sad objasnit. I kad se vozi ono tati stalno govori 'mama pjeva, mama pjeva' i onda on mora puštat u autu dok se oni voze. Ona i dio teksta zna - istaknula je Jurčević.

Njihova jutra danas su rezervirana za male, ali nezamjenjive trenutke.

- Ja sad najviše uživam u tim našim maženjima ujutro i to kako je ona mene neku noć, ja dođem i kažem: 'Daj mami pusu za laku noć' i ona kao odrasla osoba, ovako me, znači tako je napravila neki mot sa tijelom kao odrasla osoba koja meni kao 'a mama, dođi ti tu' i tako me nekako zagrlila i počela me cmakati. Ma ne, ja ti se topim - priznala je Lana.

Na scenu se vratila bez velike najave, jednim jednim jednostavnim pitanjem na Instagramu, a odaziv publike ju je iskreno iznenadio.

- Morala sam si malo dati vremena i da pohvatam samu sebe u cijeloj toj novoj ulozi i onda kad sam objavila zapravo samo na papiru napisano rukom 'Jeste me zaboravili?'. To je vjerojatno, od tog trenutka je krenulo sve, gdje sam ja zapravo vidjela da ti ljudi, i hvala vam svima koji ste tu, da je to zapravo to, da ja nisam ništa izgubila, nego čak štoviše osjećam puno puno jaču povezanost tu s njima - prokomentirala je Jurčević.

No, svjesna je da se i ona sama promijenila.

- Ipak sam ja negdje neću reći nova osoba, ali jedna nova verzija sebe i mislim da je negdje u glavama ljudi ja više možda nisam ono što sam im bila kad sam imala 20 godina i možda ta neka tematika. Tako da sigurno će to utjecati na neki odabir i mislim da je najvažnije da ti ljudi vjeruju - istaknula je Lana.

Trudnoća joj je donijela i jednu neočekivanu 'slabost'.

- Stari moj...Koliko ja drmam po sarmama. Ja ne mogu to sebi uopće objasniti. To ti je vjerojatno do zelja, znaš i kiselog nekog, kiselih krastavaca. I taman je sad ova sezona. Gle da je sad ono ljeto, sigurno ne bi sarme imala na meniju, ali imam ih sad svaka dva dana, ne znam, jednostavno sam opsjednuta njima - našalila se Jurčević.

Iako je u ovom razdoblju prioritete presložila, jedno joj ipak nedostaje - nastupi.

- Zato što su nastupi uvijek bili moj neki ispušni ventil, ogroman gušt. Ja sve što je vezano za mjuzu, strašno volim i to je baš baš moja prva velika ljubav, hajdemo to tako nazvati. Tu mogu raditi sve ono što ne mogu raditi u svoj svakodnevici. Zato ja to toliko volim. Međutim, ovaj put sam morala malo stati na loptu jer u prošloj trudnoći sa Maylom sam do zadnjeg trenutka nastupala, imala nenormalan tempo - priznala je Lana.

S posebnim ponosom govori i o partneru Filipu, koji se, kaže, u ulozi oca snašao bez ikakve zadrške.

- On zapravo od prvog dana jako dobro hendla s njom. Nekim muškarcima treba malo vremena, ali on je to. Te pelene, presvuci, prebaci, lijevo-desno, stvarno je bio što se tog tiče od prvog momenta spretan. Ja sam možda nekako čak prebojažljiva, hajdemo to tako reći ovaj možda u nekim momentima pristupala. On je to ono ako da mu je deseto dijete - pojasnila je Jurčević.

Na kraju, dok s mirom i iskustvom iščekuje dolazak druge bebe, Lana poručuje da je spremna na sve što dolazi. A osjećaj, kako kaže i u svojoj pjesmi, kad jedno malo srce kuca ispod tvoga - ne može se usporediti ni s čim.

