Lana Jurčević otkrila je veliku promjenu: 'Podsjećat će me da sam bila mlada i pomalo luda'

U dirljivoj objavi na Instagramu, pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41) oprostila se od stana u kojem je, kaže, najduže živjela, i u kojem su nastali neki od njenih najvećih hitova poput 'Majice', 'Vrti mi se', 'Što je moje što je njeno', 'Nitko i ništa'...

- Sad sam doslovno na prste išla izbrojati koliko sam se puta selila u životu.. Osam puta!! Osaaaaam, ajme meni - napisala je pjevačica i dodala kako je zapravo tražila garsonijeru, ali se u ovaj stan zaljubila na prvi pogled.



- Sve je bilo u ciglama samo, a ja sam si u bradu govorila: “Lana, ovo nije još za tebe”, ali nisam ni samu sebe uspjela prevarit". Svaki dan nakon toga sam dolazila tu i gotovo, zaljubila sam se - napisala je i dodala kako joj je drago da joj roditelji nisu kupili prvi stan nego je morala 'zagrijati stolicu' i sama si ga priuštiti.



- Stan za koji na početku karijere nisam imala ni približno dovoljno novaca, ali sam se zaljubila u njega. Bar će me uvijek podsjećati da sam bila mlada, hrabra i pomalo luda, a ne ziheraš pun strahova - kazala je Lana u videu i dodala kako je u njemu proplakala i najtužnije i najsretnije dane.

U videu Lana implicira kako je vrijeme za selidbu jer se njena obitelj koju je izgradila s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom, značajno proširila. Naime, unazad tri godine, par je dobio dvoje djece. Djevojčica Mayle Lily rodila se krajem 2023. godine, a u travnju ove godine pozdravili su dolazak drugog djeteta.

Foto: Instagram/Ida Solbakken



Na kraju videa, Lana je fanovima poručila da život prođe dok čekamo da se sve posloži i da zato trebaju vjerovati u sebe i jednostavno krenuti ostvarivati svoje planove.