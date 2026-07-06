Obavijesti

Show

Komentari 2
VRIJEME ZA SELIDBU

Lana Jurčević otkrila je veliku promjenu: 'Podsjećat će me da sam bila mlada i pomalo luda'

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Lana Jurčević otkrila je veliku promjenu: 'Podsjećat će me da sam bila mlada i pomalo luda'
2
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lana Jurčević putem društvenih mreža oprostila se od svog prvog stana te opisala pratiteljima kako ga je kupila

Admiral

U dirljivoj objavi na Instagramu, pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41) oprostila se od stana u kojem je, kaže, najduže živjela, i u kojem su nastali neki od njenih najvećih hitova poput 'Majice', 'Vrti mi se', 'Što je moje što je njeno', 'Nitko i ništa'...

- Sad sam doslovno na prste išla izbrojati koliko sam se puta selila u životu.. Osam puta!! Osaaaaam, ajme meni - napisala je pjevačica i dodala kako je zapravo tražila garsonijeru, ali se u ovaj stan zaljubila na prvi pogled.


- Sve je bilo u ciglama samo, a ja sam si u bradu govorila: “Lana, ovo nije još za tebe”, ali nisam ni samu sebe uspjela prevarit". Svaki dan nakon toga sam dolazila tu i gotovo, zaljubila sam se - napisala je i dodala kako joj je drago da joj roditelji nisu kupili prvi stan nego je morala 'zagrijati stolicu' i sama si ga priuštiti.

bez dileme Lana Jurčević: Mnogi me pitaju pjevam li još. Pauza nije kraj
Lana Jurčević: Mnogi me pitaju pjevam li još. Pauza nije kraj


- Stan za koji na početku karijere nisam imala ni približno dovoljno novaca, ali sam se zaljubila u njega. Bar će me uvijek podsjećati da sam bila mlada, hrabra i pomalo luda, a ne ziheraš pun strahova - kazala je Lana u videu i dodala kako je u njemu proplakala i najtužnije i najsretnije dane.

U videu Lana implicira kako je vrijeme za selidbu jer se njena obitelj koju je izgradila s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom, značajno proširila. Naime, unazad tri godine, par je dobio dvoje djece. Djevojčica Mayle Lily rodila se krajem 2023. godine, a u travnju ove godine pozdravili su dolazak drugog djeteta.

Foto: Instagram/Ida Solbakken


Na kraju videa, Lana je fanovima poručila da život prođe dok čekamo da se sve posloži i da zato trebaju vjerovati u sebe i jednostavno krenuti ostvarivati svoje planove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću
NAKON INCIDENTA

FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću

Influencerica Laura Prgomet proslavila se prošle godine sudjelovanjem u emisiji 'Gospodin Savršeni', a sada je napravila incident u jednom kafiću u Dubrovniku
Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru
NAPRAVILA INCIDENT

Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru

Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta te kako se trenutno nalazi na triježnjenju. "Ostavili smo je na vodi, kad smo je 'skupili' bila je neprepoznatljiva", rekli su nam
FOTO Preplanula Maja pokazala rozu kosu, no vitke noge i uzak struk ukrale su svu pažnju
ATRAKTIVNA PJEVAČICA

FOTO Preplanula Maja pokazala rozu kosu, no vitke noge i uzak struk ukrale su svu pažnju

Pjevačica je u subotu navečer nastupila u Dugom Ratu, a za taj je koncert odlučila promijeniti frizuru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026