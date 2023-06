Lana Jurčević pokazala je kako joj izgledaju stopala nakon nastupa: 'Noge kao buđole'

Pjevačica Lana Jurčević (38) odradila je još jedan koncert u nizu. Ovih dana zabavljala je Slovence u Kostrivnici, a svoje dojmove nakon nastupa otkrila je po običaju na Instagramu. Bilo joj je sjajno, ali maleni problem stvorile su joj štikle. Od višesatnog stajanja na pozornici natekla su joj stopala. Toliko, pišu fanovi, da su počela nalikovati stopalima budućih majki za vrijeme trudnoće. Ipak, vrlo brzo su joj uputili različite savjete kako bi se riješila otečenosti.

- Ja u krevet volim ić strgana, a volim i da vi zaspete ko bebe jer onda znam da je to bilo to. P.s. Ok, malo smo karikirali, ali noge su mi otpale, mogu u šlapama nastupat nekad? - napisala je Lana u opisu objave.

Foto: Instagram/Screenshot

Lani su obožavatelji savjetovali neka noge namaže gelom aloe vere, a našlo se i onih koji su joj poručili da ne snima noge zbog muškaraca.

'Ako imaš biljku aloe vera otkini list pa namaži gelom koji je unutra, pomaže', 'Nema potrebe za snimanjem nogu', 'Sve ima svoju cijenu', 'Takve je imala i Kim u trudnoći', 'Noge kao buđola bez da se lažemo', samo su neki od komentara.

Foto: Instagram/Lana Jurčević

Lana se nedavno našla u središtu pozornosti nakon što je u javnost izašao video prolaznice koja joj je iza leđa komentirala kako je debela.

- Možemo mi bolje od toga i bez da koristimo teške riječi ili vrednujemo jedni druge na temelju onog ‘vanjskog’. Stay classy - napisala je pjevačica tada.