Lana Jurčević pokazala je kako provodi posljednje tjedne do dolaska drugog djeteta...

Koja lijepa trudnica, pišu fanovi Lani Jurčević i teško im je proturječiti. Pjevačica sitno broji do poroda. Još sredinom veljače otkrila je da je bila u 33. tjednu trudnoće, što znači da je sad već u 37. Dok se bliži veliki trenutak, ne odustaje od svoje svakodnevice.

Dane provodi mirno u krugu obitelji, s partnerom Filipom Kratofilom i njihovom kćeri Maylom Lily, ali i dalje pronalazi vrijeme za male stvari koje je vesele. A ovih dana jedan takav mali gušt bila joj je kava u automobilu, u čipkastoj haljini i sakou.

Filip i Lana zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna mnogo. Njegove društvene mreže su zaključane, no u opisu stoji kako je osnivač Lanine tvrtke La Piel, kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova. U njihov dom uskoro stiže još jedna djevojčica, a koliko se dobro nadopunjuju, Lana je svojedobno i sama istaknula.

- On ima kliker za stvari prema kojima ja nemam puno afiniteta, a i obrnuto. Zato smo i dogurali tu gdje jesmo. U svakom normalnom odnosu ima uspona i padova, samo dosad nijedan pad nije bio toliko velik ni poguban. Na sve što smo zajedno napravili i izgradili gledam baš s ponosom - rekla je za Story.