Lana Jurčević pozirala u badiću pa je kritizirali da se udebljala: 'Ala si se ti roštilja napucala'

Pjevačica Lana Jurčević (37) često dobiva negativne komentare zbog viška kilograma, no nju to previše ne zabrinjava. Ona je zadovoljna svojim izgledom i ne srami se to pokazati pa je s ponosom objavila fotografiju u kupaćem kostimu te pokazala zavidnu figuru.

Lana je pozirala u bijelom dvodijelnom kupaćem kostimu visokog struka, a preko tijela je prebacila zeleni pare. Cijeli izgled zaokružila je minimalnim make-up lookom, a kosu je raspustila.

U komentarima je dobila mnoge pohvale, a bilo je i onih koji su joj opet prigovorili zbog viška kilograma.

- Lijepo izgledaš; Zaista ste specifični u svemu što radite! Uvijek nekako svoja..Ali toliko pozitivne energije..da ljudima uljepšate dan! - samo su neke od pohvala koje je pjevačica dobila.

- Ala si se roštiljem napucala - bio je jedan od negativnih komentara.

Podsjećamo, Lana se javno zalaže za pozitivan stav prema tijelu i prihvaćanje svog izgleda. Redovito objavljuje snimke i fotografije sebe u ležernom izdanju, šali se na račun svojih kilograma, a rekla je i da joj njezina škembica ne smeta.

Pjevačica je nedavno odgovorila na kritike koje je dobivala zbog viška kilograma.

