Uvijek dobro raspoložena pjevačica i ovoga puta je nasmijala pratitelje na društvenim mrežama i dala im do znanja da je još uvijek u iščekivanju svoje druge bebe
Lana Jurčević pred porod: 'Što misliš koliko kila imam? 105!'
Lana Jurčević sitno broji do rođenja drugog djeteta pa se na Instagramu osvrnula na svoju kilažu pred sam kraj trudnoće, ali na duhovit način.
Objavila je video u kojem koristi poznati zvuk gdje razgovara s Mikijem i kroz šalu ga pita: “Što misliš koliko kila imam, Miki? Miki, koliko?” Na to Miki odgovara “80”, dok pjevačica odmah uzvraća: “105!”
Uz video je stavila i duhovit opis: "Koliko izgledam da imam?" te dodala hashtag #NisamDaleko.
Ovom je objavom Lana nasmijala mnoge, a pratitelji su brzo reagirali pozitivnim komentarima i komplimentima.
"Ubrzo ćemo to riješiti!" i "Koliko god, lijepa si trudnica", samo su neki od komentara.
Pjevačica čeka drugo dijete s partnerom Filipom Kratofilom, s kojim ima i kćer Maylu Lily. Filip i Lana zajedno su od 2017. godine, a o tajanstvenom Filipu se ne zna puno. Ddruštvene mreže su mu zaključane, no u opisu stoji kako je osnivač Lanine tvrtke La Piel, kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova.
O njihovom odnosu Lana je svojedobno progovorila za Story.
- On ima kliker za stvari prema kojima ja nemam puno afiniteta, a i obrnuto. Zato smo i dogurali tu gdje jesmo. U svakom normalnom odnosu ima uspona i padova, samo dosad nijedan pad nije bio toliko velik ni poguban. Na sve što smo zajedno napravili i izgradili gledam baš s ponosom - rekla je pjevačica.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+