Lana Jurčević: 'Dobro biraj tko će biti otac tvog djeteta...'

Danas je Dan žena i baš sam razmišljala koliko svaka od nas zapravo prođe kroz život, napisala je pjevačica Lana Jurčević u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

Osvrnula se na žene koje su obilježile njezin život, ali i na lekcije koje je naučila kroz godine, karijeru i majčinstvo.

- Uvijek sam voljela biti okružena ženama, pogotovo starijim od sebe, jer su bile mudre i s obje noge na zemlji kako bi se reklo. I zbilja - bila sam. I kroz pjesme i karijeru, ruku su mi pružile zapravo žene i vodile me kroz mnoge stvari. Pa tako i privatno, imala sam šačicu njih koje su mi iz nekog razloga uvijek čuvale leđa.. A najviše sam se počela diviti ženama kad sam postala mama - napisala je te dodala kako sad polako ulazi u tu ulogu i osjeća da postaje 'neka nova osoba'.

Foto: Instagram

- Mislim da do tada za sebe nisam ni mogla izgovoriti - ja sam žena. Jer ja sam sebi u duši zauvijek - klinka. Mi žene prođemo razne stvari, i lijepe i teške. I uspone i padove. I trenutke kad misliš da možeš sve… i one kad nisi sigurna ni u što - poručila je.

Podijelila je i nekoliko životnih lekcija koje je naučila kroz uspone i padove.

- Ne moraš svima biti sve. Ali sebi budi. Malo sebičnosti nije na odmet. • U redu je reći “ne”. • Ponekad je najhrabrija stvar jednostavno nastaviti dalje. Teške faze imaju svoj smisao, ako ih znaš okrenuti u svoju korist. Uvijek se pitaj što se to skriva iza nekog oblaka. • Nemoj se uspoređivati s drugima – uostalom, nikad zapravo ne znamo kako je nekome iza tog ‘blještavila’ koje mi vidimo. • Okruži se ženama koje te podržavaju. • Dobro biraj tko će biti otac tvog djeteta. • Vrijeme postpartuma je najizazovnije i najteže, ako nemaš partnera da bude tvoj oslonac i podrška na način na koji tebi treba - lako se slomiti - naglasila je.

Foto: Instagram/

Naglasila je i koliko je važno imati podršku okoline te da nije sramota tražiti pomoć, bilo od partnera, obitelji ili prijateljica.

- Iako se ne poznajemo (fizički), dale ste mi toliku snagu kroz period prve trudnoće da vam to ne mogu opisati - hvala vam. I uvijek se trudim jednako vratiti. Sretan Dan žena svim nevjerojatnim ženama - zaključila je Lana Jurčević.

Pjevačica s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom očekuje drugo dijete. Nakon teške prve trudnoće s kćeri Maylom Lily, obitelji uskoro stiže još jedna djevojčica. Koliko ju je majčinstvo promijenilo i produbilo, nedavno je pokazala u emotivnoj objavi posvećenoj svojoj prvoj kćeri, Mayli Lily. Uz fotografiju na kojoj u poodmakloj trudnoći nježno grli svoju djevojčicu, pjevačica je napisala niz obećanja koja su dirnula tisuće njezinih pratitelja.

- Obećala sam sebi nešto važno. Da te neću odgajati iz straha. Ne iz tuđih mišljenja. Ne iz vlastitih rana - započela je Lana.

Istaknula je kako želi da njezina kći odraste u hrabru, ali nježnu osobu, svjesnu svojih granica, ali i sposobnu voljeti bez zadrške.

- Obećala sam sebi da neću pokušavati stvoriti savršeno dijete - nego sretno, slobodno i svoje. Da ću ti više pokazivati nego govoriti. Da ću priznati kada pogriješim. Da ću te slušati - stvarno slušati. I najvažnije…Obećala sam sebi da ću te voljeti tako da to nikada ne moraš preispitivati. Jer moj zadatak nije da oblikujem tvoj život prema sebi. Moj zadatak je da ti dam krila - i budem ti dom - zaključila je na društvenim mrežama.

Foto: Robert Anic/PIXSELL