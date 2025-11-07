Obavijesti

IMA NOVU PJESMU

Lana Jurčević progovorila o kćeri i partneru: 'Uz Filipa je sve lakše, ništa mu nije problem'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: bravo!

Novi singl 'Dio mene' koji je svjetlo dana ugledao u petak priča o njenoj vjeri u čudo, a ona je svoje čudo doživjela kad je na svijet donijela kći Maylu Lily, koja će krajem mjeseca napuniti dvije godine

Nakon više od dvije godine diskografske pauze, jedna od najvoljenijih domaćih pjevačica Lana Jurčević vratila se na glazbenu scenu u punom sjaju i s novom pjesmom "Dio mene" koju je premijerno predstavila na bravo! radiju.

- Trebalo mi je vremena da skupim snagu, pripremim sve, snimim pjesmu i spot. Pitala sam se jesam li uopće spremna, jesam li zaboravila ovaj posao, je li to i dalje u meni, u krvi...- iskrena je bila Lana kod Tatjane Jurić u emisiji "Uhvati ritam".

Novi singl progovara o njenoj vjeri u čudo, a ona je svoje čudo doživjela kad je na svijet donijela kći Maylu Lily, koja će krajem mjeseca napuniti dvije godine.

POSLUŠAJTE PJESMU:

- To je pjesma o ljubavi prema djetetu, ali može se primijeniti i na bilo koju drugu ljubav, sve ono što je dio nas. Sjećam se trenutka kad je ta pjesma došla do mene i znala sam da je to to. Isto tako se sjećam trenutka kad ti liječnik kaže najgoru moguću stvar. Ponosna sam što nisam duhom klonula ni kad su mi rekli najtežu rečenicu, da je to početak kraja. U tom trenutku ne znaš kako ćeš reagirati ni kako ćeš se ponašati... Ali tada sam se prepustila instinktu i vjeri da me vode. I sretna sam što smo imali sretan kraj - kaže.

Pjevačica ne skriva koliko ju je majčinstvo promijenilo i učinilo snažnijom.

- Uvijek sam govorila 'you can do it'. Mi žene smo satkane na poseban način. Postoji razlog zašto je Bog baš nama dao mogućnost da budemo majke. Mi smo poput najfinije čipke, sastavljene od toliko slojeva, i sve možemo izdržati. Naravno, tate su jednako važne, uz dobrog partnera sve je lakše - govori Lana i dodaje da veliku podršku ima u svom partneru Filipu Kratofilu za kojeg kaže da je divan otac:

- Od prvog dana je toliko spretan roditelj, ništa mu nije problem - dodaje.

Foto: promo

Lana s posebnim ponosom otkriva i priču o imenu svoje kćeri.

- Uvijek sam bila ta kreativna osoba, s tisuću ideja. No taj put ideja nije bila moja, već mog Filipa. Predložio je ime Mayla, što nikad prije nisam čula, a druga opcija je bila Lily. Onda smo guglali i otkrili da postoji vodeni ljiljan koji se zove Mayla Lily. To je bilo to, simbol čuda, borbe i nade - ispričala je.

- Voljela bih da me kći pamti po tome da sam za nju dala apsolutno sve i da to i dalje činim - poručila je Lana na kraju razgovora na bravo! radiju.

Pjevačica koja je nekad bila vrlo aktivna na Instagramu, posljednjih nekoliko mjeseci uzela je pauzu. Prije nekoliko dana iznenadila je obožavatelje te je objavila nekoliko misterioznih poruka. Jedna od njih je i ona u kojoj se spominje 7. studenoga, njezin rođendan.
