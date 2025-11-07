Obavijesti

NAKON DULJE PAUZE

Lana Jurčević objavila je novu pjesmu, po prvi put pokazala i kćer u spotu: 'Ti si moje čudo!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
4
Foto: promo

Pjesma 'Dio mene' Lane Jurčević posvećena je Laninoj kćerki Mayli, ali i majkama koje su imale i sretne, ali i tužne priče. Objavljena je na Lanin rođendan, a ususret Maylinom rođendanu ovaj mjesec

Pjevačica Lana Jurčević ima novu pjesmu. Nakon duge pauze, s pjesmom “Dio mene”, u koju je pretočila svoju životnu priču, Lana se vraća na scenu. Pjesma je to borbe i pobjede koju je prošla.

- Ova pjesma i spot mi znače do neba, nadam se da će se svidjeti i vama i da će pronaći put i do vašeg srca - stoji u opisu pjesme u koju je Lana pretočila sve lijepo i teško što nosi majčinstvo. Pjesmu je posvetila i svima majkama koje su prošle sličnu borbi, a posebno onima koje su u toj borbi doživjele težak poraz.

Spot je ispunjen snimkama Lane i njene malene djevojčice, a dirljive scene nijednog gledatelja neće ostaviti ravnodušne. U spotu se izmjenjuju scene oluje i bijele boje kao dva kontrasta koja predstavljaju Lanin put do majčinstva. Po prvi puta vidimo Maylu, a u spotu je i Lanin partner Filip 

POGLEDAJTE VIDEO:

Objavljuje ju na svoj rođendan, ali i ususret Maylinom drugom rođendanu, uz iznimno emotivan spot u kojem dokumentira Laninu priču od početka trudnoće, kroz borbu za svoju kćer, pa sve do njihovih sretnih obiteljskih trenutaka danas.  

Nakon potpune stanke i povlačenja iz medijskog prostora te društvenih mreža, Lana Jurčević iznenadila je svoju publiku novom pjesmom "Dio mene" u suradnji s njezinim dugogodišnjom diskografskom kućom Dancing Bear. Novi singl objavljuje u trenutku koji idealno odražava fazu života u kojoj se trenutno nalazi - naime, Lana je danas ponosna majka djevojčice koja će ovoga mjeseca napuniti dvije godine. 

Foto: promo

Svoju životnu priču pretočila je u pjesmu simboličnog naziva “Dio mene“, kojom je odlučila ponovno zakoračiti na glazbenu scenu. U Laninom prepoznatljivom, emotivnom i iskrenom tonu, pjesma donosi djelić njezina privatnog svijeta – majčinstva, snage i zahvalnosti. Objavljuje ju na svoj rođendan, ali i ususret Maylinom rođendanu, želeći tim glazbenim poklonom razveseliti svoju publiku i podijeliti s njima najiskreniji, te do sada najprivatniji, dio sebe. 

Mnogi su pratili njezinu emotivnu i zahtjevnu priču – od trudnoće koju je morala čuvati, do dugog boravka u bolnici, gdje su joj liječnici na samom početku rekli da trudnoća najvjerojatnije neće biti uspješna, da je to ‘početak kraja’. No, Lana je odlučila vjerovati u čudo, a upravo je to čudo danas vesela dvogodišnjakinja Mayla koja joj je promijenila život. 

Glazbu ove dirljive balade potpisuje Natko Smoljan, koji je također zaslužan za produkciju i aranžman, a tekst su napisali Marko Novosel, Natko Smoljan, Ante Cash i Jura Blažević. Mix i master singla majstorski je odradio Bojan Šalamon Shalla.  

Laninu i Maylinu priču prati i dirljivi videospot, nastao u režiji Daria Radusina, u kojem omiljena hrvatska pjevačica po prvi puta javnosti otkriva svoju djevojčicu. Spot vizualno dočarava njezinu borbu kroz snažnu oluju te pobjedu uz prekrasne scene majke i kćeri. Lana je također u spotu podijelila i svoje privatne snimke od početka trudnoće do današnjih sretnih trenutaka njezine obitelji, koje niti jednog gledatelja neće ostaviti ravnodušnim.  

Ovom pjesmom i spotom Lana, osim što ih posvećuje svojoj Mayli, želi poslati poruku ohrabrenja svim ženama, ne samo majkama, već i onima koje prolaze kroz rizične trudnoće, onima koje se bore s istim strahovima i nadama, ali i onima čije trudnoće, nažalost, nisu imale sretan kraj:  

“Unatoč olujama i lošim prognozama… Tu smo ipak, zajedno. Ovu pjesmu posvećujem mom malom ‘suborcu’, mojoj Mayli… Ti si moje malo čudo. Ovu pjesmu posvećujem i svim majkama. Onima koje su prošle sličan put, a najviše onima čije su ruke ostale prazne, ali su im srca i dalje puna ljubavi. Grlim vas” 

Foto: promo

Podsjetimo, Lana je nakon gotovo godinu dana šutnje izašla u javnost s prvom objavom na svojim iznimno popularnim društvenim mrežama, uz kratku, ali znakovitu poruku: “Jeste me zaboravili?”. Kroz komentare se odmah moglo vidjeti koliko je sve ovo vrijeme nedostajala svojim obožavateljima koji su je dočekali s ogromnom količinom ljubavi, podrške i poruka dobrodošlice. Objavu je u svega nekoliko sati vidjelo više od pola milijuna ljudi, što je još jednom potvrdilo koliko snažnu povezanost Lana ima sa svojom publikom i koliko su mnogi s nestrpljenjem iščekivali njezin povratak.  

Lana je ovih dana, uz novu pjesmu, za svoj brend La PIEL lansirala Baby&Kids kolekciju - prirodnu kozmetiku za bebe i djecu s pažljivo biranim sastojcima poput sljeza, cvijeta pamuka, bijelog čaja, aloe vere i posebnog ekstrakta vodenog ljiljana Mayla Lily, imena njene kćeri, poznatog po umirujućim i njegujućim svojstvima. Formulacije je razvila Lanina dugogodišnja suradnica, magistra farmacije, uz podršku više od 2000 majki koje su sudjelovale u anketi o željenim proizvodima i sastojcima.  

“Dio mene” je Lanina iskrena posveta životu, snazi majčinske ljubavi i vjeri da i nakon najveće oluje može zasjati sunce. 

Podsjetimo, Lana je nedavno prekinula gotovo godinu dana dugu javnu tišinu porukom „Jeste me zaboravili?“, koja je u kratkom vremenu prikupila preko pola milijuna pregleda i nekoliko stotina komentara. Nakon toga objavila je i intrigantni video: crna pozadina, riječ YouTube, te datum 7. studenog, bez ikakvog dodatnog objašnjenja. A ujutro, 7. studenog, najavila je kako će u 12 sati biti premijera njene nove pjesme na YouTube.

- Unatoč olujama i lošim prognozama.... tu smo ipak, zajedno. Ovu pjesmu posvećujem mom malom 'suborcu', mojoj Mayli... Ti si moje malo čudo - napisala je Lana u najavi pjesme.

OSTALO

