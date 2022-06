Lana Jurčević: Suradnica mi je pred nastup rekla 'Ne mogu vjerovati koliko celulita imaš'

Pjevačica Lana Jurčević (37) objavila je stari video u kojem se prisjetila da je nekad prije bila puno mršavija i osvrnula se na negativne komentare koje je već tada dobivala zbog viška kilograma.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Hello 2019! Samo ću reći: Bože budale! 90% svoje karijere sam mislila da imam loše noge i ako nisam morala nositi ništa kratko, izbjegla bi to. Čak i kad sam bila najviše fit, uvijek sam imala celulit. Jedna moja suradnica mi je pred nastup rekla: Ajme ne mogu vjerovati koliko celulita imaš. Aj ti s 21 godinom i tom rečenicom izađi na stage pred tisuće ljudi - napisala je uz video iz 2019. godine.

- I nađem ovu snimku iz 2019. i s odmakom od tri godine sretna sam što sam se opametila. U mnogočemu. Love the skin you’re in. Lijepo je biti fit ovako, lagala bi da kažem nešto drugo. Možda ću jednom opet biti takva, ali nema šanse da tome robujem zbog izgleda ili nečijih komentara. To isto želim i tebi ako ikad budeš u dilemi. Još jedno ludo ljeto može početi… - dodala je Lana.

Podsjećamo, Lana se javno zalaže za pozitivan stav prema tijelu i prihvaćanje svog izgleda. Redovito objavljuje snimke i fotografije sebe u ležernom izdanju, a sada se našalila na račun svojih kilograma te priznala da joj njezina škembica ne smeta.

Pjevačica je nedavno odgovorila na kritike koje je dobivala zbog viška kilograma, ali nju to ne smeta, a sudeći po komentarima obožavatelja, ona je njima savršena ovakva.

