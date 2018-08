Lana Kovač je trudna: 'Zašto sam si odlučila uništiti život...'

Natjecateljica posljednje sezone showa Ljubav je na selu, Lana Kovač (21) očekuje bebu sa svojim dečkom Marijanom Sarajom. Vijest o trudnoći je podijelila na društvenim mrežama te se fotografirala sa slikama ultrazvuka.

Lana je pobrala simpatije gledatelja kad je otišla na Hrvojevu farmu, ali je priznala da je u međuvremenu nekoga upoznala. Hrvoje ju je ipak ostavio do samog finala.

Foto: RTL

Sretne vijesti su nedavno objavili i Valentina i Vatroslav, par iz iste sezone serijala. Njih dvoje su se upoznali na snimanju i odmah “kliknuli”. Par je presretan zbog prinove pa su to podijelili sa svima.

Lana je na Facebooku podijelila i poduži tekst u kojem objašnjava kako je spremna postati majka. Naslovila ga je s 'Zašto sam si svjesno odlučila uništiti život već sa 21 godinom'.

- Ja sam bila netko tko je prvo planirao završiti fakultet stvoriti nešto u životu opipljivo, jel neku sigurnost, pa kad sve to bude sigurno i partner i financijska situacija, krov nad glavom itd itd e onda bi mogli početi razmišljati o drugom stanju. Moja učenja meni govore da ja moram slušati emociju , emocija je naše vodstvo uvijek bila i uvijek će biti. Sve što trebamo raditi u životu jest pratiti svoju emociju, ukoliko nas nešto veseli unatoč svim strahovima i svim preprekama to bi trebali uraditi, ali onda dolazi strah, misli koje nas plaše. Šta ako ovo , šta ako ono... - piše Lana.

Foto: RTL televizija

- Našla sam se između svog razuma i duše. Zbunjena. Sjetila sam se svih onih djevojaka koje su ostale trudne i nisu ništa uradile od svog života, (biti mama najveći je uspjeh u životu, no mislim na neku "karijeru") ali isto tako sjetila sam se i onih djevojaka koje je majčinstvo samo još više poguralo, ojačalo i uspjele su u svemu! Nije nikada do situacije, uvijek je do ljudi, do odluka. Nikada jasnije nisam to razumjela kao tada. Svim bićem sam htjela biti mama, ali nemam završen faks, ne radim i imam samo 21 godinu, ali toliko sam željela biti mama baš sada.! Pored sebe imam također mladog partnera koji je također spreman postati tata, spreman je preslaba riječ. Prvo sam mislila da to želim zato što pored sebe imam partnera i to je sasvim normalno, svi dođu u tu fazu da žele postati roditelji pa tako i ja, no proći će i mene ta faza - dodala je.

Foto: Photographer:Zeljko Puhovski

- Zamislila sam da se gledam s neba te promatram svoj život i tako sam donijela odluku. Studiram ono što me uopće ne zanima, studiram radi straha zbog onog "što ako" . Mislim da ću prekinut studiranje. Ja nisam osoba kojoj fakultet treba zbog veće plaće, moj životni moto nije "veća plaća", ljudi ja želim da novac radi za mene, a ne ja za njega, zanimaju me stvari o kojima mnogi ljudi uopće ne razmišljaju , jedino o čemu razmišljaju jest dobra plaća, shvatila sam da ono što ja želim u životu treba malo pričekati, treba mi još x knjiga, x edukacija x meditacija. Razmišljala sam i o tome koliko majčinstvo promijeni jednu ženu, možda meni baš majčinstvo potrebno da me sada ovako mladu promjeni i da radim u životu sve one odgovorne i mudre stvari. Gledam mnoge parove koji čekaju da sagrade kuću, da naprave grijanje, da promijene stolnjak itd... da bi bili roditelji, ja već sada znam da se stolnjak mijenja uz put i da se sve slaže uz put - napisala je.

- Sigurna sam da mogu biti najbolja mama koja najbolje griješi, ali mama koja više nego išta želi raditi na svojim pogreškama. Mama s najboljim odgojnim i dosljednim metodama. Mama koja zna da se sada ne sjeća ni jedne materijalne stvari iz djetinjstva, već emocija, predivnih trenutaka provedenih sa roditeljima, nema te stvari, tog novca koji vrijeme s roditeljima može zamijeniti. Bit ću mama koja neće imati puno obaveza i uživati u svakom prvom koraku vlastitog djeteta, svakoj prvoj riječi... Ja imam sve ono što mom djetetu treba, i nisam pre mlada, nisam si upropastila život, već suprotno najhrabrija sam buduća mama ikad. Unatoč svim strahovima odlučila sam slušati svoju emociju "želim biti mama" , vjerujući da će mi majčinstvo samo otvoriti mnoge putove i da ću sigurno i još čvršće prolaziti kroz njih skupa sa svojim partnerom koji mi daje toliku sigurnost i vjeru da mi to možemo. - zaključila je Lana.