Lana pobijedila u 'cajka' looku, a Sonja omotala crveni tepih...

Glamurozni party 'Hall of Fame' okupio je brojne poznate sinoć na crvenom tepihu Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Među prvima prošetala se Andreja Šušnjara (32), pjevačica Magazina.

Iako nisam neki preveliki ljubitelj Šušnjarine estetike koja uvijek malo graniči s istočnjačkim kičem, ovoga puta je moram pohvaliti. Ali ne zato jer mi je haljina za 'pasti na dupe' i pomalo bapska, već zato jer joj je odlično pristajala. Figura joj izgleda lijepo i seksi te se ta 'nude' boja odlično stopila uz kompleksnost njezine kože i kose, što joj je pak davalo neku sofisticiranost.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Tepihom je prošetala i radijska voditeljica Ecija Ivušić (32). Što se dogodilo inače seksi džepnoj Veneri? Izgleda da je uskršnja trpeza uzela svoj danak, jer ova prezatvorena šljokičasta bliješteća biserno bijela haljina nikako ne laska njezinim novim oblinama. Cijela kombinacija ju je postarala za barem deset godina.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Snježana Mehun (48) ovoga puta nije išla na to da stylingom poprati temu, već da ona i Alka Vuica (57) ispromoviraju nove modele iz Snježanine Duches kolekcije. Ovaj mash stilova bio bi više primjeren nekom klubskom nastupu na stageu. No moram priznati da su Oktoberfest Hajdi pletenice ipak bile malo previše u kombinaciji sa Snješkinim raskošnim dekolteom.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Borna Kotromanić (46) uvijek je pomalo ekscentrična, no ovoga puta čak i malo umjerena. Na sebi je imala zanimljivu haljinu koju od dekoltea pa do proreza i ne dijeli baš puno materijala. Ona u ovoj opravi definitivno nema nikakav problem kada ide na toalet. A svi znamo koliko Borna voli tancati, tako da je ona sebi izabrala opravu koja ju ni u čemu ne sputava...

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nina Badrić (46) je za ovaj event izabrala haljinu nebesko plave boje kakve su posljednjih sezona vrlo popularne na svjetskim crvenim tepisima. Haljina je jednostavna i lijepa, e sad kako stoji Nini to je ipak drugi par rukava. Sudeći prema njenim posljednjim izdanjima ona nema problema pokazati taj višak kilograma koji svi mi toliko kritiziramo, pa tako i ovaj put haljina nije bila baš najbolji odabir.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ogoljena ramena i spušteni 'rukavići' koji pokrivaju onaj dio ruku s kojim žene imaju najčešće problema je odličan izbor no dojam bi bio puno bolji da se ispod haljine utegnula u korzet te barem tako naglasila struk i istaknula neke druge obline jer barem kod Nine ljulja, a ne žulja.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Josipa Pavičić Berardini (41) je definitivno bila među najbolje odjevenima. Vrlo lijepa ženstvena, čipkom aplicirana haljina odlično je isticala Josipinu besprijekornu figuru. Izgledala je graciozno baš kao što je izgledala plešući valcer u 'Plesu sa zvijezdama'.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Pjevačica Indira Levak (45) je pak zaslužila titulu najgore odjevene te večeri. Krpasta haljina koja je čak uspjela potpuno 'utopiti' ne baš tako krhku Indiru, bila je vrlo neukusno izvedena. Izgledala je jeftino, a haljina je pomalo bacala na kombinaciju negližea i kaftana za plažu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Scenaristica i producentica Jelena Veljača (38) koju mnogi prozivaju ikonom stila također je podbacila pojavivši se u jednostavnoj crnoj haljini prekrivenom dugim sjajnim resama onim kakve znamo vješati na božićno drvce. Jedini moment iznenađenja bio je naglašeni dugi prorez pa da Jelka može izbaciti nogu poput 'humanitarke' Angeline Jolie.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

No takvu haljinu danas možete kupiti u svakom drugom dućanu Importanne centra posebno sada u ovo doba maturalnih zabava. Čak se nije ni oko frizure i šminke pretjerano potrudila. Izgledala je puno glamuroznije dok je vodila prosvjede na zagrebačkom Tomislavcu...

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Inače sam veliki fan jednostavnosti Jelene Rozge (41), ali ovog puta me razočarala u crnoj haljini potpuno zatvorenog dekoltea i s naglaskom na otvorena leđa te s mašnom na vrhu same trtice.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

No ona je uspjela i taj jedini seksi detalj upropastiti nakačivši u kosu predugačke sintetičke ekstenzije koje su onako preuočljivo virile još barem metar ispod njezine prirodne kose. Vjerojatno se radi o onim ekstenzijama koje su očito uz one jeftine perike 'Made in China' postale broj 1 kod naših celebova.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Lana Jurčević (34) je ipak pobijedila kad je seljakluk u pitanju. Imala je rozu sintetičku opravu s jednim rukavom gdje je jedna strana, ne baš bujnog dekoltea, oponašala pokrivenu 'čednu' Lanu. Dok je druga strana dekoltea imala jeftinu izvedbu šljokičastog gornjeg djela bikinija i ta strana grudi je izgledala vizualno bujnija. Uz sve to ta 'bujnija, vražja' strana Lane je imala još i prorez do riti s te strane. Definitivno je odnijela pobjedu za cajkaški look večeri.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Luka Nižetić (35) se pojavio u škotskoj suknji i to onoj istoj koju je već isfurao prije nekih 10-ak godina na modnom događanju. Ovog puta je umjesto crne šuljice imao bijelu na što je dodao još crni sakač. Primijetio sam među fotkama s eventa da Nižetić nije bio jedini muškarac u suknji. E da mi je vidjeti prizor kad se njih dvojca sretnu u toaletu nad pisoarom...

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Voditeljica Mirna Maras (40), bivša misica Ivana Delač (39) i pjevačica Pamela Ramljak (39) očito su nosile haljine s potpisom istog dizajnera jer su sve tri skoro izgledale isto. Poluprozirne 'vilinske' haljine koje pomalo bacaju na zavjese smo imali prilike vidjeti na ovakvim zabavama već nebrojeno puta. Možda ne bi bilo zgorega da sad probaju nešto sofisticiranije jer vjerujem da čak i njihova djeca više ne vjeruju u vile...

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Voditeljica Mia Kovačić (37) je prošlog vikenda dobila dosta kritika za svoju haljinu koju je nosila u 'Plesu sa zvijezdama' pa je morala ipak pripaziti da se barem sada pojavi u nekom super reprezentativnom izdanju, a ne u recikliranoj haljini Franke Batelić sa snimanja spota za pjesmu 'Tajno'. Zar nikada nije čula 'hellooo girl, last season'!

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Blogerica Sonja Kovač (34) umjesto da je donijela haljinu na crveni tepih, ona se umotala u crveni tepih. Inače stilski 'nepogrešiva sićušna Sonja' se ovoga puta totalno izgubila u hrpi crvenog materijala. Je li to bilo atraktivno? I ne baš, možda eventualno za neki njezin namješteni photosession za Instagram.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Renata Sopek (40) se odlučila za varijaciju 'manje je više', pa je na sebi imala kratku mrežastu haljinu s pokojom šljaštećom aplikacijom ispod koje se naziralo nešto kao bikini ili donji veš što je uglavnom pokrivalo ona važna strateška mjesta. U svakom slučaju svaka čast za smjelost, jer ovakve mini komade odjeće smo inače imali običaj vidjeti samo na Maji Šuput kada bi se pojavljivala na ovakvim eventima.

Foto: Instagram

Antonija Stupar Jurkin je, uz Ellu Dvornik, bila jedna od rijetkih koja se odlučila za odijelo koje je isfurala baš onako kako je ovakav event to i zahtijevao. Izgledale su drugačije, posebno, dva odjela totalno drugačijeg kroja i nošena na potpuno različiti način. Ella se odlučila za nešto ženstveniju varijantu, dok je Antonija izabrala 'muževniju' Lauren Bacall varijantu. Sve u svemu izgledale su odlično.

Foto: Instagram

'Gospoda Savršeni'... Nisam mislio da ću ovo ikada napisati, ali moram priznati da su ovoga puta doista izgledali 'savršeno'. Vrlo šik, elegantno, i dovoljno glamurozno. Svojim izgledom su čak posramili mnogo iskusnije 'zvijezde'. Ne znam je li se Savršenko pojavio u jednom od odjela koje su mu kupili za potrebe showa, ali bez obzira na to odlično se uklopio uz svoju 'partnericu' Hanu koja je jednostavno blistala u prekrasnoj crnoj raskošnoj haljini retro holivudskog izdanja te pomalo podsjetila na oskarovsko izdanje Lady GaGe.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO:

I po meni apsolutna pobjednica večeri je bila uvijek prekrasna voditeljica Tatjana Jurić (37) koja je oduzimala dah u sofisticiranoj bijeloj dugoj haljini dubokog dekoltea koja je krojem neodoljivo podsjećala na najbolja izdanja zvijezda nekoć popularne serije Dinastija. Time je itekako pokazala da prati trendove jer 80-e su ove godine definitivno 'IN' čak i kad je crveni tepih u pitanju.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

