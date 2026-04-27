DOBILA PODRŠKU

Lana pokazala što znači 'dobro se udati' pa oduševila sve: Biti bogat ima neko drugo značenje

Piše 24sata,
Lana pokazala što znači 'dobro se udati' pa oduševila sve: Biti bogat ima neko drugo značenje
Prvi put tonu toga nismo znali i snalazili smo se kako znamo, i životno i međusobno i s bebom… Drugi put je sve puno bolje. I zato, dobro odaberi partnera/partnericu, rekla je

Admiral

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević rodila je na Uskrs drugo dijete, djevojčicu Meli. Zajedno s partnerom Filipom Kratofilom ima i kćer Maylu Lily. Sada je pokazala što znači, kako je u videu napisala, 'dobro se udati' i pokrenula lavinu komentara.

- Biti bogat ima neko sasvim drugo značenje. Prvi put tonu toga nismo znali i snalazili smo se kako znamo, i životno i međusobno i s bebom… Drugi put je sve puno bolje. I zato, dobro odaberi partnera/partnericu… i naravno, dobru izdajalicu. Da se recimo, možeš dobro najesti. Ponekad slobodne ruke znače jako puno - objasnila je ispod videa u kojem pokazuje kako se izdaja i kako njen partner brine za bebu.

Lana Jurčević otkrila dramatične trenutke prije drugog porođaja

Pratiteljice su ju podržale u komentarima. Jedna je napisala: 'Slažem se! Upravo takvog i sama imam. Najbolje što možeš dati svojoj djeci je savršenog tatu'. Drugi je pratitelj poručio: 'Respect!!! To je definicija muškarca i tate'.

Prije toga je pisala i o tome što se događalo neposredno prije porođaja. 

- Dolazim doma i uvjeravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. 'Moraš sad odmah donijeti odluku' - kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodirat će mi mozak, doslovno. Zbrajam pluseve i minuseve, oduzimam, množim, dijelim i nikako ne dolazim do rješenja… - dodala je.

U jednom je trenutku, navela je, izašla ispred bolnice.

Lana Jurčević je rodila drugo dijete: 'Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs'

- Izlazim na zrak jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smjela ni izaći - moram potpisati da ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavijestiti policiju) - napisala je.

Ipak, na kraju su ona i partner Filip promijenili plan te se odlučili za porođaj u privatnoj poliklinici, gdje je Meli i rođena. Filip i Lana zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna mnogo. Iako se Filip pojavljuje u jednom njenom spotu, Lana je još ranije otkrila kako se on ne voli medijski eksponirati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

