Lana skakala, trčala i mrdala, a onda je na glavu stavila vrećicu

Ovo je jedan od najblesavijih i najnenormalnijih koncerata definitivno 😻😻!! Zao mi je sto se to ne moze skroz prikazati i sto je limit 1 minuta za post 🙈. Bas smo gustali ko ludaci 😂😂. And it felt soooo goooood!! Vjerojatno je krenulo sve s tim da smo @ninarajakatelier I ja odlucile vrecice za smece staviti meni oko ritice umjesto tkanine jer eto, bilo je 5 do 12 i mislile smo da je to najbolje rjesenje - da mi rit nije bas skroz na izvolte, a i bile smo uvjerene da smo jako kul 😂😂Da to sigurno nitko nije imao 🤣. A trece, stavila sam ovu pjesmu u pozadinu, jer moje ionako vec znate :) Ova mi se svidala jer sam htjela da znate: I see that you have the potential So you better put your name on it Better play the game for it 'Cause these opportunities don't come easily. Svaki dan iskoristite da izvucete maksimum iz njega! Zelim da se borite i grizete za ono sto volite i sto si zelite. Nemojte biti lijeni, svaki trud se uvijek isplati, prije ili kasnije 🙏🏻💪🏼🙏🏻💪🏼 Snimila i lomila se po stageu i ispod njega: @bozena.alajbeg 👵🏼🤣

