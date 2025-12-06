Lana Ujević Telenta za 24sata: Suprugova podrška luksuz je koji neizmjerno cijenim...

Kad se pojavi na sceni, odmah vam je jasno da je pred vama glumica koja ne igra 'na sigurno'. Lana Ujević Telenta (30) gradi karijeru tiho, uporno i s onom vrstom radoznalosti koja je danas rijetka, ali presudna. Od dramske grupe u srednjoj školi, preko prvih uloga koje su je bacile ravno u vatru, pa do Akademije i projekata koji su je oblikovali, njezin put uvijek ide prema naprijed, ali bez žurbe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+