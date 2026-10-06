Laos umirio kandidate, ali do novog amuleta čeka ih pakleni uspon: 'Infarkt, gotovo je!'

Laoski dio utrke u 'Asia Expressu' je počeo, a timovima su se pridružili Savršeni - Anastasija i Petar. Duel je iza njih, ali borba za prvi amulet u novoj zemlji tek se zahuktava. Prvi današnji zadatak timovima je ceremonijalni aranžman od listova banane odnijeti do velikog zlatnog kipa Buddhe. A iako zvuči jednostavno, do hrama na uzvisini dijeli ih na stotine visokih i strmih stepenica pa bi oni u najboljoj kondiciji mogli biti u značajnoj prednosti. A kad uspon krene, za zrak će se boriti baš svi!

Foto: RTL

- Vruće je, vlažno, cijedimo se! Sunce prži! Mislila sam da ću umrijeti! Nisam nikad takav puls doživjela. Infarkt, gotovo je, mrači mi se! Stvarno sam mislila da neću moći - komentirali su.

Nakon što uspješno prođe sve korake, samo jedan, najbrži tim osvojit će amulet i dvama parovima moći malo otežati nastavak utrke. No čini se kako laoska klima pozitivnije djeluje na timove jer, nakon burnih trenutaka u Kambodži, strasti su se ipak malo smirile i kandidati si manje toga zamjeraju.

- Mislim da smo ovaj tjedan svi počeli malo mirnije i s pozitivnijom energijom. Imam osjećaj da smo ostavili sve iza sebe - poručit će jedna kandidatkinja.

Foto: RTL

A upravo to većina timova će dokazati i u nastavku utrke jer namoliti prijevoz u Laosu puno je teži podvig, baš kao i pronaći lokalce koji će nepoznate putnike pustiti u svoj dom. Dio parova odlučit će putovati skupa i tako si pokušati međusobno olakšati. Od besplatnog pečenog pileta, do noćenja u vili na nekoliko katova - nekima će se ta taktika višestruko isplatiti...

Tko su timski, a tko solo igrači, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa' večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.