Savršeni Petar i Anastasia se porječkali u 'Asia Expressu': 'Rekao sam ti da imam veći'

Anastasia Kaleb i Petar Rašić porječkali su se već prvog dana u showu 'Asia Express'. Do nesporazuma je došlo tijekom zadatka s fermentiranom ribljom pastom. Natjecatelji su iz velike posude pune paste morali izvlačiti metalne štapiće, a cilj je bio pronaći što duži primjerak.

Anastasia je svoj pronašla prva i odmah ga odnijela Antoniji Blaće na mjerenje. Samo trenutak kasnije Petar je izvukao duži štapić, no tad više nije mogao zamijeniti onaj koji je Anastasia već predala. Pravila su dopuštala mjerenje samo prvog predanog štapića.

Foto: RTL

Petar joj je dao do znanja da je požurila, a Anastasia se nakon njegove reakcije rastužila.

- Rekao si da se nećeš ljutiti na mene - rekla mu je.

- Ne ljutim se, ali sam ti rekao da imam veći - odgovorio je Petar.

Njih dvoje u 'Asia Express' uključili su se nakon što je utrka stigla u Laos. Petar i Anastasia upoznali su se u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Petar joj je u finalu dao posljednju ružu, a nakon završetka emitiranja otkrili su da su nastavili vezu i da žive zajedno.

Anastasia je sredinom srpnja potvrdila da su ona i Petar prekinuli te otkrila da je odluku donijela ona. Nije željela govoriti o detaljima, već je poručila da je narušeno ono što smatra temeljem svake veze. Ubrzo nakon toga na Instagramu je objavila snimku na kojoj se grle i izmjenjuju poljupce.