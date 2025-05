Lara je spremna za veliko finale 'Survivora': Djelujem kao tužna visibaba, ali poligon me digne'

Nakon niza iscrpljujućih izazova u Survivoru stigao je trenutak koji se čekao, kao i poligoni koji će odlučiti sve. Dvije boje timova, četiri finalista i samo jedno moguće ispunjenje sna – titula jedinog preživjelog.

Foto: NOVA TV

Finalisti žutog tima su Lara Zavorović i Luciano Plazibat, dok se u zelenom bore Uroš Čiča i Ksenija Bajić. Finaliste čeka zahtjevan niz prepreka, kako fizičkih tako i psihičkih, a svaki detalj može biti presudan. Za konačnu pobjedu bit će potrebne dvije pobjede na poligonima, a ako rezultat nakon druge runde ne odluči konačan ishod, očekuje ih treći, iscrpljujući krug.

Mentalna izdržljivost nerijetko čini razliku, a Lara to potvrđuje riječima: „Dojmim se često kao tužna visibaba, ali kad stanem na crtu poligona, ne znam što se u meni probudi da izborim pobjedu.“

Foto: NOVA TV

Luciano pak ulazi u završne igre s emotivnim pogledom na put koji ga je doveo do finala: „Kroz cijeli Survivor gura me pomisao da ne odustanem i da me poraz ne ponizi, kao što me nijedna pobjeda nije uzvisila.“

Uroš, s druge strane, donosi spokoj samopouzdanja: „Uvijek vjerujem u sebe, ali nikad ne znaš kako će biti do kraja. Zahvalan sam svima u zelenom timu kako su me tretirali kroz cijelu sezonu.“

„Nisam sebe vidjela kao finalisticu jer nisam znala ni kakvi me točno uvjeti čekaju. Kako se sve bližilo kraju, vidjela sam se sve dalje“, reći će Ksenija.

Foto: NOVA TV

Bitka je pred vratima, a sve se svodi na snagu volje i preciznost. Ne propustite pogledati kako će se odvijati bitke na zadnjim poligonima u nikad napetijoj četvrtoj sezoni Survivora.

Dok se nestrpljivo čeka proglašenje novog pobjednika Survivora, prijave za novu sezonu već su otvorene, a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem linka.