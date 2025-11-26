Naša misica otkrila je kako joj je žao djevojaka koje nisu ostvarile nikakav plasman unatoč trudu koji su uložile. Rekla je kako je razgovarala s njima i podsjetila ih da su mnogo više od izbora
Laura Gnjatović o izboru za Miss Universe: Žao mi je cura koje su se za ovo pripremale godinama
Misica Laura Gnjatović (23) koja je Hrvatsku predstavljala na prestižnom natjecanju Miss Universe odgovarala je na pitanja pratitelja na Instagramu i otkrila neke momente s natjecanja koji su interesirali njenu publiku.
Lijepa Zadranka otkrila je kako ju je na prijavu 'nagovorila' bivša Miss Universe Ora Ivanišević.
- Ona me u ovo sve uvalila. Nekoliko puta mi je sve to spomenula, ja sam isprva bila: 'Ne'. Rekla mi je da probam i nakon nekoliko puta ja sam zagrizla - smije se Laura.
Rekla je kako ne zna hoće li ostati u modelingu.
- Samo Bog zna moj put - napisala je i u jednom od narednih storija napisala kako ju najviše boli što je sve manje sporta u njenom životu.
Što se tiče samog natjecanja u Tajlandu, rekla je kako je to bilo lijepo iskustvo i da nije bilo ljubomore među natjecateljicama. Odgovorila je i na pitanje: 'Je li istina da se unaprijed šuškalo da se zna tko je Miss Universe?'.
- Svašta se pričalo od samog početka, ali ne volim imati pretpostavke niti teze ni o čemu za što nemam dokaze, a to je ovo. Bilo kako bilo, mi smo ušli u Top 30 - napisala je.
Mnoge je zanimalo što kaže da sve skandale ove godine.
- Pa blagi šokić, nije ni to toliko koliko izbor za Top 30 i Top 12. Ali tko sam ja da sudim. Žao mi je djevojaka koje su se za ovo natjecanje pripremale godinama, a nisu ostvarile apsolutno nikakav plasman. To bi im moglo biti demotivirajuće, pa sam pokušala i prije proglašenja razgovarati s djevojkama i očekujući sličnu situaciju, podsjetiti ih da su one mnogo više od izbora i plasmana. Tko će znati, suđenje nije transparentno pa ne mogu jadne ni vidjeti gdje su kiksale - rekla je Gnjatović.
Za pobjednicu izbora ima samo riječi hvale.
- Nemam nijednu fotku s njom, ne znam jesmo li izmijenile pet riječi. Ali ono što jesmo, mogu reći da je zaista bila jako draga i spontana - otkrila je.
