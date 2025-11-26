Obavijesti

O NJIHOVOM PLASMANU

Laura Gnjatović o izboru za Miss Universe: Žao mi je cura koje su se za ovo pripremale godinama

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Chalinee Thirasupa

Naša misica otkrila je kako joj je žao djevojaka koje nisu ostvarile nikakav plasman unatoč trudu koji su uložile. Rekla je kako je razgovarala s njima i podsjetila ih da su mnogo više od izbora

Misica Laura Gnjatović (23) koja je Hrvatsku predstavljala na prestižnom natjecanju Miss Universe odgovarala je na pitanja pratitelja na Instagramu i otkrila neke momente s natjecanja koji su interesirali njenu publiku.

Lijepa Zadranka otkrila je kako ju je na prijavu 'nagovorila' bivša Miss Universe Ora Ivanišević.

- Ona me u ovo sve uvalila. Nekoliko puta mi je sve to spomenula, ja sam isprva bila: 'Ne'. Rekla mi je da probam i nakon nekoliko puta ja sam zagrizla - smije se Laura.

Rekla je kako ne zna hoće li ostati u modelingu.

- Samo Bog zna moj put - napisala je i u jednom od narednih storija napisala kako ju najviše boli što je sve manje sporta u njenom životu.

Što se tiče samog natjecanja u Tajlandu, rekla je kako je to bilo lijepo iskustvo i da nije bilo ljubomore među natjecateljicama. Odgovorila je i na pitanje: 'Je li istina da se unaprijed šuškalo da se zna tko je Miss Universe?'.

- Svašta se pričalo od samog početka, ali ne volim imati pretpostavke niti teze ni o čemu za što nemam dokaze, a to je ovo. Bilo kako bilo, mi smo ušli u Top 30 - napisala je.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

Mnoge je zanimalo što kaže da sve skandale ove godine.

- Pa blagi šokić, nije ni to toliko koliko izbor za Top 30 i Top 12. Ali tko sam ja da sudim. Žao mi je djevojaka koje su se za ovo natjecanje pripremale godinama, a nisu ostvarile apsolutno nikakav plasman. To bi im moglo biti demotivirajuće, pa sam pokušala i prije proglašenja razgovarati s djevojkama i očekujući sličnu situaciju, podsjetiti ih da su one mnogo više od izbora i plasmana. Tko će znati, suđenje nije transparentno pa ne mogu jadne ni vidjeti gdje su kiksale - rekla je Gnjatović.

Za pobjednicu izbora ima samo riječi hvale.

- Nemam nijednu fotku s njom, ne znam jesmo li izmijenile pet riječi. Ali ono što jesmo, mogu reći da je zaista bila jako draga i spontana - otkrila je.

