Laura Gnjatović otkrila kako teku pripreme za vjenčanje: 'Ništa mi neće taj dan pokvariti'

Bivša Miss Universe Hrvatske vratila se svom poslu na Hitnoj pomoći u Dubrovniku, a iako je prvi radni dan prošao mirno, kasnije ju je, priznaje, uhvatio stres.

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL

- Ne znam zašto se to dogodilo, ali kasnije me možda uhvatio stres kad sam ulazila u prve intervencije, kad mi je došlo prvih nekoliko pacijenata. Tad se možda malo počeo buditi strah, ali kratko je trajao jer sam shvatila da sam nekako ravna crta i da nijednoj intervenciji ni pacijentu ne pristupam emocionalno - ispričala je Laura Gnjatović za InMagazin Nove TV. Radni dan na Hitnoj traje 12 sati, a ona i kolege često su prvi kontakt ljudima u nevolji, pa je nužno da ostane smirena.

- Najbitnije je zadržati smirujući ton glasa. Ako krenem paničariti zajedno s ljudima, sve se pretvori u jednu veliku gungulu. Treba im pristupiti mirno kako bi znali da su na sigurnom mjestu i da su se javili službi koja će im stvarno pomoći. Ljudi od vas očekuju da znate kako postupiti preko telefona, a onda i da će ekipa koja dođe na teren doista pomoći - kazala je Gnjatović koja zadnje tri godine živi u Dubrovniku gdje je doselila igrati odbojku. Iako je od izbora za Miss prošlo nekoliko godina, Lauru i danas ljudi prepoznaju i zaustavljaju na ulici, što ju, kaže, iznenađuje.

- To i mene nekad iznenadi jer ne očekujem da će me ljudi zaustavljati za fotografiju dok sjedim na kavi. Ali još uvijek me prepoznaju kao Miss Universe. To mi je jako simpatično i drago. Uvijek se fotografiram s ljudima i svaki put me to podsjeti na razdoblje kada sam bila u Tajlandu na natjecanju - kazala je. Osim marljivog rada na Hitnoj, Laura marljivo radi i na organizaciji vjenčanja sa zaručnikom, košarkašem Filipom Vujičićem. Veliki dan planiran je za sljedeću godinu.

Foto: Instagram

- Imali smo neke planove pa su se malo mijenjali, ali sada smo otprilike na pola puta. Znamo datum, lokaciju i sve osnovne stvari, a ove finese još dogovaramo. Mislim da će biti još nekoliko uzbudljivih mjeseci do tog dana - rekla je Laura i dodala kako nije pod stresom zbog vjenčanja te da sumnja da bi joj išta moglo pokvariti taj dan.

- Znam da će biti lijepo kako god bilo jer ćemo se stvarno potruditi oko svega. Ne znam što bi se moglo dogoditi da mi pokvari taj dan ili da mi ostane u lošem sjećanju. Uvjerena sam da mi ništa neće pokvariti taj dan - zaključila je.