Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO JAKO

VIDEO Laura Gnjatović, ljepotica od 191 centimetar, pokazala je kako se pumpaju bicepsi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Laura Gnjatović, ljepotica od 191 centimetar, pokazala je kako se pumpaju bicepsi
5
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bivša Miss Universe Hrvatske okušala se s većom kilažom u teretani

Admiral

Teretana je puna izazova, a jedan od njih dočekao je i Lauru Gnjatović. Bivša Miss Universe Hrvatske u teretani je odlučila napraviti korak više i okušati se s većom kilažom na spravi za bicepse. No plan nije prošao onako kako je zamislila. Nakon što je uhvatila šipku i krenula s podizanjem, vrlo brzo postalo je jasno da je uteg ipak pretežak. 

LIJEPA MANEKENKA Miss Laura otkrila kada se udaje
Miss Laura otkrila kada se udaje

Cijelu je situaciju dodatno začinio popularni internetski trend s dramatičnim zvukom saksofona, koji se koristi u trenucima kad je unaprijed jasno da će nešto završiti neuspjehom.

- Kad napokon odlučiš da je vrijeme za veću kilažu, ali saksofoni postaju sve glasniji - napisala je Laura uz snimku iz teretane.

Mnogi su se u toj situaciji odmah prepoznali.

- Ahahah, i onda još gledaš okolo je li netko vidio - napisala je jedna pratiteljica, dok je druga priznala: 'Desilo se više puta.'

Javili su se i oni koji su ponudili savjet da je bolje postupno povećavati težinu i prvo usavršiti tehniku.

OPREZNO VIDEO Missica Laura u uniformi medicinske sestre: Daje savjete kako protiv toplinskog udara!
VIDEO Missica Laura u uniformi medicinske sestre: Daje savjete kako protiv toplinskog udara!

Laura Gnjatović javnosti je poznata kao bivša Miss Universe Hrvatske, diplomirana medicinska sestra i nekadašnja profesionalna odbojkašica. Nakon izbora ljepote predstavljala je Hrvatsku na svjetskom natjecanju u Tajlandu, a potom se vratila svojoj struci i radu u zdravstvu. Danas planira vjenčanje s košarkašem Filipom Vujičićem.

- Trenutno smo u golemim pripremama za sve to. Nismo još sigurni oko svega kako će biti. Dosta stvari je već isplanirano, ali sada su to nekakve finese - od vjenčanice, odijela, dekoracija i takvih stvari. Ali nadam se da će uskoro sve biti gotovo - rekla je nedavno za Story te je dodala da će vjenčanje biti iduće godine u kasno proljeće.

Foto: Instagram

Otkrila je i kakav je zaručnik Filip te kad su se upoznali.

- Sluša me, on je po meni svetac, ja ću ga jednog dana svetim proglasiti. Svaka mu čast, obožavam ga. Mi smo se upoznali u ljeto 2023. i njegov prvi pokušaj da me obori s nogu prošao je neuspješno. Onda smo se nakon toga ponovno slučajno sreli za tri mjeseca i tada sam ga nekako uspjela zamijetiti. U košarkaškoj dvorani smo se zapravo i počeli viđati, tako da nas je sport spojio - rekla je.

Filip ju je osvojio svojim humorom, ali i jednostavnošću.

- Nije nametljiv, baš je onakav kako sam zamišljala da će mi partner biti do kraja života. Brižan je, zna staviti točku na i kad treba i to mi se kod njega najviše sviđa, što je pun empatije i razumijevanja. Mislim da sam i ja takva, tako da si dobro pašemo - istaknula je.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNE FOTKE Kamena vila Dominika Livakovića
Ima se, može se!

EKSKLUZIVNE FOTKE Kamena vila Dominika Livakovića

Vratar je kupio zemljište s nekoliko postojećih objekata na otočiću Lavdara kraj Dugog otoka te pokrenuo projekt izgradnje luksuzne vile
VILE SLAVNIH Od Livakovića do Čolića, Gibonnija, Tarika...
EKSKLUZIVNO

VILE SLAVNIH Od Livakovića do Čolića, Gibonnija, Tarika...

Daleko od reflektora, crvenih tepiha i koncertnih pozornica, mnoge zvijezde godinama stvaraju svoje privatne oaze uz more. Donosimo vam fotografije vila i luksznih kuća pjevača, nogometaša, glumaca...
Djevojke isfurale rogove i krila, a neke došle i bez gaćica. Zbog kiše su nosile i vreće za smeće
MODNI SHOW NA ULTRI

Djevojke isfurale rogove i krila, a neke došle i bez gaćica. Zbog kiše su nosile i vreće za smeće

Na drugoj večeri Ultre nosile su se perike u raznim bojama, mrežaste najlonke i haljine bez gaćica, ali i vreće za smeće jer je nakon nastupa Hardvelovog seta počeo pljusak popraćen grmljavinom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026