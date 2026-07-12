VIDEO Laura Gnjatović, ljepotica od 191 centimetar, pokazala je kako se pumpaju bicepsi

Teretana je puna izazova, a jedan od njih dočekao je i Lauru Gnjatović. Bivša Miss Universe Hrvatske u teretani je odlučila napraviti korak više i okušati se s većom kilažom na spravi za bicepse. No plan nije prošao onako kako je zamislila. Nakon što je uhvatila šipku i krenula s podizanjem, vrlo brzo postalo je jasno da je uteg ipak pretežak.

Cijelu je situaciju dodatno začinio popularni internetski trend s dramatičnim zvukom saksofona, koji se koristi u trenucima kad je unaprijed jasno da će nešto završiti neuspjehom.

- Kad napokon odlučiš da je vrijeme za veću kilažu, ali saksofoni postaju sve glasniji - napisala je Laura uz snimku iz teretane.

Mnogi su se u toj situaciji odmah prepoznali.

- Ahahah, i onda još gledaš okolo je li netko vidio - napisala je jedna pratiteljica, dok je druga priznala: 'Desilo se više puta.'

Javili su se i oni koji su ponudili savjet da je bolje postupno povećavati težinu i prvo usavršiti tehniku.

Laura Gnjatović javnosti je poznata kao bivša Miss Universe Hrvatske, diplomirana medicinska sestra i nekadašnja profesionalna odbojkašica. Nakon izbora ljepote predstavljala je Hrvatsku na svjetskom natjecanju u Tajlandu, a potom se vratila svojoj struci i radu u zdravstvu. Danas planira vjenčanje s košarkašem Filipom Vujičićem.

- Trenutno smo u golemim pripremama za sve to. Nismo još sigurni oko svega kako će biti. Dosta stvari je već isplanirano, ali sada su to nekakve finese - od vjenčanice, odijela, dekoracija i takvih stvari. Ali nadam se da će uskoro sve biti gotovo - rekla je nedavno za Story te je dodala da će vjenčanje biti iduće godine u kasno proljeće.

Foto: Instagram

Otkrila je i kakav je zaručnik Filip te kad su se upoznali.

- Sluša me, on je po meni svetac, ja ću ga jednog dana svetim proglasiti. Svaka mu čast, obožavam ga. Mi smo se upoznali u ljeto 2023. i njegov prvi pokušaj da me obori s nogu prošao je neuspješno. Onda smo se nakon toga ponovno slučajno sreli za tri mjeseca i tada sam ga nekako uspjela zamijetiti. U košarkaškoj dvorani smo se zapravo i počeli viđati, tako da nas je sport spojio - rekla je.

Filip ju je osvojio svojim humorom, ali i jednostavnošću.

- Nije nametljiv, baš je onakav kako sam zamišljala da će mi partner biti do kraja života. Brižan je, zna staviti točku na i kad treba i to mi se kod njega najviše sviđa, što je pun empatije i razumijevanja. Mislim da sam i ja takva, tako da si dobro pašemo - istaknula je.