'Suludo je uspoređivati titulu misice s poslom u kojem snosiš odgovornost za nečiji život'

I jedan i drugi posao nose svojevrsnu odgovornost, ali suludo bi bilo uspoređivati posao u kojem maltene snosiš odgovornost za nečiji život s poslom koji nosi titula Miss Universe Hrvatske. U oba slučaja morate biti spremni na rad s ljudima te stajati iza svojih odluka i riječi, samo ste u slučaju jedne misice odgovorni samo za sebe, a kao medicinska sestra na hitnoj pomoći za desetke pacijenata dnevno, ispričala je Laura Gnjatović (24) za Showbuzz.

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Posao u hitnoj medicinskoj službi njezina je svakodnevica, a nakon osvajanja titule odlučila je da na radnom mjestu želi ostati što neprimjetnija.

- Baš radi toga sam odabrala biti dispečer u prijavno-dojavnoj jedinici hitne pomoći, da ostanem nezapažena i da ne stvaram dodatni bespotrebni fokus i pritisak kolegama na terenu haha, iako, nekolicina koji znaju da sam se vratila su me prepoznali i preko telefona, naglasak je teško sakriti - priznala je Laura.

Foto: Instagram

Rad u hitnoj svakodnevno donosi stresne i teške situacije.

- Vremenom sam naučila potisnuti sve prizore i hitnoće na koje sam nailazila, ali najgori prizori su mi teške prometne nesreće, pogotovo one gdje sudjeluju motociklisti, ali i djeca. Tu dan danas imam najveći, ali onaj zdravi strah kod postupanja s njima - otkrila je.

Osim što se nosi s izazovima svog poziva, često se susreće i s predrasudama koje prate titulu misice.

- Predrasude svi imamo, netko javno, netko potajno, ali ne osuđujem te ljude. To je nešto što postoji predugo da bi se tako brzo iskorijenilo. Veći mi je fokus bio smanjiti broj istih ili barem nekolicini ljudi dokazati suprotno, a povratnu informaciju sam dobila - pozitivnu - rekla je.

Jedan stereotip najradije bi izbrisala.

- Najveći stereotip koji bih voljela izbrisati jest da su misice samo lijepo lice. Ljepota može otvoriti neka vrata, ali karakter, rad, obrazovanje i vrijednosti određuju tko si kao osoba. Među natjecateljicama ima liječnica, poduzetnica, sportašica, znanstvenica i žena koje svojim radom svakodnevno doprinose zajednici. Voljela bih da ljudi prvo vide našu priču, trud i utjecaj koji želimo ostvariti, a tek onda krunu ili izgled - istaknula je.

Na Svjetskom izboru ljepote u Tajlandu doživjela je mnogo nezaboravnih trenutaka, no jedan ju je posebno iznenadio.

- Kroz posao sam se nagledala svega i svačega, tako da me rijetko što može izbaciti iz takta, ali ako govorimo o situaciji koja me šokirala, onda je to definitivno proglašenje pobjednice, ni zbog čega nego zbog međusobnih predviđanja i apsolutne uvjerenosti u drugu pobjednicu - priznala je.

Foto: Instagram

Iako je konkurencija bila velika, s nekim natjecateljicama ostala je u posebno dobrim odnosima.

- Hvala svima još jednom na ogromnoj ljubavi i podršci koju sam dobila tijekom tog putovanja. Što se tiče naših međusobnih odnosa, uvijek postoji netko tko će vam se svidjeti malo više ili malo manje, ali nije bilo toliko vremena za negativu. Moje najdraže su bile moja Slovenka, Gvajanka, Kostarikanka, Kubanka i Bjelokoščanka - otkrila je.

Kao i mnogi ima svoje nesigurnosti.

- Lagala bih kad bih rekla da nemam neke svoje nesigurnosti, ali biti preopterećen izgledom tijela umjesto duše je jedna od plitkijih stvari koja čovjeka može zadesiti - rekla je.

Foto: Instagram

Ljubavni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Smatra da je upravo to jedan od razloga zbog kojih joj veza sa zaručnikom Filipom Vujičićem uspijeva.

- Pa možda i je, mislim svakako ni nemam previše za podijeliti kad se radi obaveza često i mimoilazimo, vjerojatno zato više cijenimo trenutke kad smo skupa. Kažu da što ljudi ne znaju, ne mogu upropastiti - rekla je.

S nestrpljenjem iščekuje vjenčanje.

- Pa još uvijek je sve u procesu planiranja, a za sada možemo samo reći da se nadamo jednom lijepom tradicionalnom vjenčanju - otkrila je Laura Gnjatović.