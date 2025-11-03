Laura Gnjatović pokazala je nacionalni kostim, a predstavlja rijetku školjku: Osvanuo i video

Laura Gnjatović (23) otputovala je na Tajland gdje će 21. studenoga nastupiti na 74. izdanju Miss Universe. Za nastup na svjetskoj pozornici odabrala je nacionalni kostim kojeg potpisuje dizajner Juraj Zigman, a inspiriran je plemenitom periskom, školjkom gotovo izumrlom u Jadranu. Kostim simbolizira važnost zaštite mora i morskih ekosustava, a u njegovu izradu uključeni su i sponzori koji su podržali troškove. Modnom kombinacijom pohvalila se na svojem Instagram profilu.

- Zigmana sam doslovce sanjala od trenutka kada sam osvojila titulu. Iako je bio zauzet, nisam odustala dok nije pristao surađivati sa mnom. Kreacija prikazuje plemenitu perisku - rekla je Laura, koja se na svojem Instagram profilu pohvalila i videom priprema.

- Oduševljena sam ovim!!! Jedva čekam da ga vidite - napisala je u opisu ispod objave, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Bravo', 'Iskreno bolje nije moglo', 'Aaa jedva čekaammm', 'Ček što ikono?', 'Ponosna na tebe', pisali su joj.

Tijekom boravka u Tajlandu, natjecateljice iz 130 zemalja sudjelovat će u modnim revijama, snimanjima te kulturnim i humanitarnim događanjima, posjetit će Bangkok, Phuket i Pattayu.

Inače, Laura je iz Zadra, a trenutno živi u Dubrovniku, gdje studira sestrinstvo, profesionalno igra odbojku i radi u privatnoj poliklinici. Visoka je 191 cm i govori engleski, talijanski i španjolski. Slobodno vrijeme provodi u prirodi, s životinjama, svirajući gitaru ili slikajući. Na natjecanju Miss Universe Croatia 2025. u Zagrebu pobijedila je među 14 finalistica, a ubrzo nakon toga i zaručila se.

Foto: Instagram