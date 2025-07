Laura iz 'Savršenog' i Ciganović rade na prvoj TikTok sapunici

Laura Prgomet, koju je javnost upoznala u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', sad s Nevenom Ciganovićem radi na prvoj Tik Tok sapunici "Bless or Mess".

- Počeli smo s idejom da snimimo nešto zabavno... završili smo s dvodnevnom svađom pred kamerama. I to je tek početak - poručuju Laura i Neven. Ova jedinstveni zabavni viralni reality sniman isključivo za društvene mreže prati dvoje prijatelja i javnih osoba na njihovoj ljetnoj turneji duž jadranske obale. Kroz dnevne epizode prepune smijeha, spontanosti, tenzija i neizbježnih svađa, Bless or Mess prikazuje realnost iza filtera – sirovo, iskreno i bez rukavica.

A upravo tako Laura je odgovarala i na pitanja svojih pratitelja na Instagramu. Među njima su se našla ona o njezinim kozmetičkim zahvatima, ali i jedno o Maji Šuput i Šimi Elezu, koji ovih dana privlače pozornost gdje god da dođu. Što misli opisala je u svom stilu da kroz smijeh podbode, ali ono što je rekla moglo bi se protumačiti kao da joj nije drago što vidi.

- Ma presmiješni su! Ova ima 'koncert' u nekom dnevnom boravku od konobe pred hrpom djece, ovaj kraj nje glumi šankera... Nisam skužila pere li čaše ili tu 'glazbu' ne podnosi trijezan... hahahaha - napisala je Laura. Kasnije je u drugom Storyju napisala: 'Naporno je i prozirno, šta je – je'.

Foto: Instagram

Upravo je ovakvu mogu očekivati pratitelji prve TikTok sapunice za koji je teaser snimljen tijekom dva intenzivna dana. Iz njega se vidi da publiku očekuje eksplozivna kombinacija humora, konflikta i ljetnih avantura. A gdje će ih turneja odvesti – i hoće li preživjeti zajedno – ostaje da vidimo.

Za produkciju je zadužen Crew media na čelu sa snimateljem Tinom Gojkovićem kojem treba pružiti posebnu podršku za praćenje ovo dvoje kaos makera.

Njezine pratitelje ranije je zanimalo na koje je sve estetske zahvate išla. Tada je otkrila da je povećala grudi, a nedavno je otvoreno pričala i o operaciji nosa. Oduševila ih je njezina transformacija kada je odlučila ukloniti filere iz usnica pa su je na Instagramu pitali i kako se na to odlučila.

Foto: Instagram

- Pa pogledaj usne kako su mi izgledale, kao kobasice i to tek sad vidim - napisala je Laura uz svoju staru fotografiju. U 'Gospodinu Savršenom' se Laura brzo odlučila za Šimu, pao je u showu i poljubac te ga se trudila osvojiti no na kraju joj to ipak nije uspjelo.