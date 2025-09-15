Lauren Graham razočarala je obožavatelje: 'Neću biti u dokumentarcu o Gilmoricama'

Obožavatelji Gilmoreica već tjednima s uzbuđenjem prate vijesti o dokumentarcu koji se snima povodom 25. godišnjice kultne serije. Film pod nazivom 'Drink Coffee, Talk Fast' okupit će neka od najpoznatijih lica iz Stars Hollowa, Kelly Bishop, Jareda Padaleckog, Chada Michaela Murraya i druge. No jedno ime koje su svi najviše priželjkivali ipak će, na razočaranje vjernih fanova, izostati.

Lauren Graham, koju obožavatelji vežu uz lik Lorelai Gilmore, neće sudjelovati u dokumentarcu. I to ne zato što ne želi, nego zato što, kako sama kaže, nedostaje ključan komad slagalice.

- Ne radim ništa u što nije uključen kreator moje serije, tako da zasad - rekla je glumica za Entertainment Tonight na crvenom tepihu dodjele Emmyja u Los Angelesu.

Foto: Mike Blake

Drugim riječima, bez Amy Sherman-Palladino i Dana Palladina, nema ni Lorelai. Jasna poruka, i pomalo tužna za sve one koji su se nadali vidjeti ju barem još jednom u tom poznatom, brzopoteznom dijalogu s kavom u ruci. Ali i bez dokumentarca, Lorelai i Rory su se ipak okupile. Lauren i Alexis Bledel (Rory Gilmore) imale su svoj maleni reunion na pozornici Emmyja. Zajedno su vodile dodjelu i oduševile fanove kad su rame uz rame prošetale crvenim tepihom.

Foto: Mike Blake

Podsjetimo, vijest o dokumentarcu postala je službena još u kolovozu, kad je The Hollywood Reporter otkrio prve detalje o projektu, tad pod radnim nazivom 'Searching for Stars Hollow'. Dokumentarac će sadržavati nikad viđene intervjue s članovima glumačke ekipe, priče iz redateljskih stolica, te snimke iza kamera koje bi trebale prikazati koliko su Gilmorice zapravo značile milijunima gledatelja.

Među onima koji će podijeliti svoja sjećanja nalaze se Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki (Dean), Chad Michael Murray (Tristan), kao i Keiko Agena (Lane Kim), Sally Struthers (Babette), Liz Torres (Miss Patty), Rose Abdoo (Gypsy) i Kathleen Wilhoite (Liz Danes).

- Intervjui koji smo već napravili su divni! Imamo više od 100 sati materijala i nastavljamo dalje sa snimanjem kako bismo imali potpunu i novu priču koja prikazuje utjecaj i ostavštinu 'Gilmorica' - navela je u priopćenju jedna od redateljica Meghna Balakumar.

Foto: Profimedia