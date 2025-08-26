Volite 'Gilmorice'? Snima se dokumentarac o omiljenoj seriji

Mnogi na društvenim mrežama se slažu - jedna od najboljih serija za 'binge' tijekom hladnih jesenskih dana koji nam dolaze su upravo 'Gilmorice'. Priča o mladoj samohranoj majci Lorelai koja odgaja svoju kćer Rory u fiktivnom gradu Stars Hollowu očarala je mnoge još 2000. godine kada je izašla prva sezona. Serija je imala sedam sezona kroz koje se provlače brojni ljubavni zapleti, ali i često napeti obiteljski odnosi, priče o odrastanju, karijeri...

'Gilmorice' su dostupne na Netflixu gdje je prije nekoliko godina došla još jedna sezona naziva 'A Year In Life', koju su obožavatelji s veseljem dočekali, no nastavak većinu nije pretjerano oduševio. Sada stiže nova doza omiljenih likova i to u obliku dokumentarca.

Kako navodi The Hollywood Reporter, uskoro stiže 'Searching For Stars Hollow' u kojem će o seriji govoriti Kelly Bishop, koja je utjelovila Emily Gilmore, Jared Padalecki koji je glumio Rorynog prvog dečka Deana, kao i Chad Michael Murray koji je bio njezin školski kolega.

Dokumentarac će, navodi Hollywood Reporter, prikazati 'nikada viđene intervjue s članovima glumačke ekipe', trenutke koji su se zbivali iza kamera te priče s redateljima, scenaristima...

Foto: Profimedia

Osim Emily, Deana i Tristana, vraćaju se i drugi glumci koji su utjelovili mnogima omiljene likove kao što su Keiko Agena koja je glumila Lane Kim, Sally Struthers (Babette Doll), Liz Torres (Patty), Rose Abdoo (Gypsy), Kathleen Wilhoite (Liz Danes)...

- Intervjui koji smo već napravili su divni! Imamo više od 100 sati materijala i nastavljamo dalje sa snimanjem kako bismo imali potpunu i novu priču koja prikazuje utjecaj i ostavštinu 'Gilmorica' - navela je u priopćenju jedna od redateljica Meghna Balakumar.

Producent Jim Demonakos istaknuo je kako će dokumentarac pokazati zašto se mnogi i danas, 25 godina nakon prve sezone, lako poistovjećuju s likovima. Još nije poznato hoće li se u dokumentarcu pojaviti i glavni glumci, Lauren Graham koja je glumila Lorelai Gilmore, Scott Patterson koji je utjelovio Lukea te Alexis Bledel koja je glumila Rory.

Datum izlaska dokumentarca još nije poznat.